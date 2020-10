Décès de Judith Richardson : Les condoléances de la Collectivité, de son président, des élus et de son personnel

La Collectivité de Saint-Martin, son président Daniel Gibbs, ses élus et son personnel adressent leurs plus sincères condoléances à la famille de madame Judith Richardson qui vient de nous quitter.

Nos pensées attristées vont aux proches et aux membres de la famille, en particulier mesdames Daniella Richardson et Élina Leblanc employées du service de l’Etat civil et monsieur Jacques Richardson, employé des services techniques, ainsi que madame Nicole Richardson employée à l’EHPAD Bethany Home.

Nous leur transmettons ainsi qu’à leur famille tout notre soutien en cette période de deuil.