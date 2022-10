VIE ASSOCIATIVE : Webinaire entre la Fondation de France et les associations de Saint-Martin

Le jeudi 22 septembre dernier, une conférence en ligne fut tenue par la Fondation de France, la Collectivité et les associations de Saint-Martin pour présenter l’ensemble des aides et programmes d’accompagnement mis à disposition. Seconde partie de notre article publié vendredi dernier.

Après un focus sur la santé mentale des jeunes et les familles, les associations sportives ont particulièrement été attentives à la présentation de Tristan Thomas « Sport Femmes Santé ». Ce programme permet de construire un parcours de réinsertion pour les femmes en difficulté avec le sport comme outil de réappropriation du corps et de la confiance en soi. Dès début 2023, la FDF entend élargir son volet santé sport vers d’autres pathologies. Anna Ghiraldini a poursuivi avec Déclics Jeunes, programme pour les jeunes entre 18 et 30 ans qui a déjà soutenu 1.000 jeunes, à raison de 20 à 30 jeunes par an. Que ce soit via l’attribution d’une bourse (entre 3.000 et 8.000€) ou de moyens pour réaliser un projet d’intérêt général, la FDF accompagne les jeunes porteurs d’espoir pour une société plus juste.

Les associations saint-martinoises peuvent servir de lien entre la FDF et leurs jeunes dont le talent n’attend que de briller. Exemples de projets Déclics Jeunes : pièce de théâtre sensibilisant sur le cancer du sein ou montage d’une start-up pour récupérer les invendus de boulangerie pour les remettre dans le circuit de l’alimentation. Toutes les idées nouvelles sont les bienvenues et il est connu que les jeunes saint-martinois en ont à revendre. Le webinaire a continué avec l’intervention de Laurianne Léger qui, étape par étape, a guidé les participants dans les démarches pour soumettre un projet sur le site de la Fondation de France et en rappelant aux associations de contacter son département en cas de besoin : projets@fdf.org

Les appels à projets s’ouvrent du 30 novembre 2022 au 1er février 2023, avec les présélections en février-mars 2023 et la sélection finale en juin 2023. La Fondation de France, c’est 10.600 projets financés en 2021 pour 197 millions d’euros, avec les 945 fondations hébergées qui représentent une autre possibilité de financement pour les associations saint-martinoises. _Vx

Infos : https://www.fondationdefrance.org/fr/

Pour consulter l’annuaire des appels à projets de la FDF : https://www.fondationdefrance.org/fr/appels-a-projets

538 vues totales, 201 vues aujourd'hui