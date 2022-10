Tempête Fiona : Un bel élan de solidarité du personnel de l’Aéroport de Grand-Case pour les écoliers de Guadeloupe

Dans un élan de solidarité, suite au passage de la tempête tropicale Fiona en Guadeloupe, le personnel de l’aéroport de Grand-Case a décidé de venir en aide à de nombreux élèves sinistrés et privés d’école.

Suite à ce triste constat, Edeis aéroport Saint-Martin Grand-Case, en collaboration avec son personnel et ses partenaires, porte sa pierre à l’édifice par l’envoi de fournitures scolaires pour les écoliers sinistrés de la Ville de Goyave. Plus d’une quinzaine de cartons vont être acheminés prochainement vers la Guadeloupe. L’opération « EDEO » permettra ainsi aux élèves de bénéficier de nouvelles fournitures scolaires pour regagner les bancs de l’école : stylos, gommes, crayons, taille-crayons, règles, équerres, compas, grands et petits cahiers, classeurs, feuilles doubles, feuilles simples, cartables, trousses, rames de papiers, Ardoises, feutres, crayons de couleurs…

Message de soutien du personnel Edeis aéroport Saint-Martin Gand-Case

« Force et courage aux guadeloupéennes, aux guadeloupéens, mais aussi et surtout aux petites écolières et écoliers de l’école maternelle Danielle Oulac Danican ainsi qu’à celles et ceux des écoles élémentaires François Auguste et Christophe de la Ville de Goyave ». _AF

