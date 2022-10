SAUR : Contrôle de l’étanchéité du réseau d’assainissement : des tests à la fumée et colorant réalisés à Friar’s Bay et Concordia

SAUR Saint-Martin informe ses usagers que des tests à la fumée et au colorant seront réalisés dans le cadre du contrôle de l’étanchéité du réseau d’assainissement collectif les mercredi 5 octobre, jeudi 6 octobre et vendredi 7 octobre de 7h30 à 14h30 à Friar’s Bay et Concordia.

Durant ces tests, tout stationnement sur les regards d’assainissement sera interdit et la circulation sera alternée. Ces tests de fumée n’ont aucune incidence sur la santé publique et contribuent à l’amélioration sanitaire et à la préservation de l’environnement.

