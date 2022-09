Urgent : recherche d’escortes pour accompagner les chiens en métropole

Le Collectif Animaux SXM a besoin de vous comme escorte : quatre chiens cocotiers, Pato, Ti Sauc’, Layla et Bella, attendent de pouvoir retrouver leur famille d’accueil ou d’adoption en métropole, ils doivent partir d’ici la fin de ce mois de septembre.

L’association lance donc un appel fort à tout voyageur prenant l’avion de Saint-Martin vers Paris avec Air Caraïbes, au départ de Grand-Case. Trois chiens secourus sur le territoire sont attendus en métropole par une famille d’accueil ou leur famille d’adoption. S’ils ne rejoignent pas l’autre continent, leur place sera prise par un autre animal. Pour rappel, tout est pris en charge par le Collectif Animaux SXM, que ce soit les frais de voyage et les démarches administratives. Le chien est amené à l’aéroport par l’association, dans sa cage, avec tous les documents nécessaires pour le voyage. Vous passez à l’enregistrement avec lui et le représentant de l’association qui vous guidera au besoin. Une fois l’animal enregistré, vous reprenez vos habitudes de voyageur. À votre arrivée à Paris, vous récupérez la cage avec la boule de poils au terminal et une personne référente vous attendra à la sortie pour s’en charger afin de le conduire dans sa famille d’accueil ou d’adoption. L’association recherche donc des personnes qui voyagent avec Air Caraïbes depuis l’aéroport de Grand-Case pour le reste du mois de septembre, voire tout début octobre. L’urgence est particulièrement de mise pour Bella, une chienne qui doit partir impérativement le 28 septembre, exceptionnellement pour ce quatrième cas, si vous voyagez avec Air Caraïbes ou Air France au départ de Grand-Case ou de Juliana vers Paris ce jour-là, manifestez-vous auprès du Collectif via leur page Facebook (voir infos). Être escorte est une expérience unique qui vous place directement dans la chaîne de solidarité, ça ne change pas grand-chose à votre voyage d’un côté pratique mais ça sauvera la vie de Bella, Pato, Ti Sauc’ et Layla, et vous ne l’oublierez pas. Merci pour eux. _Vx

Facebook : Collectif Animaux SXM

92 vues totales, 92 vues aujourd'hui