ANIMAUX : 287 stérilisations de chiens et de chats en cinq jours !

Du 27 au 31 mars derniers, une grande campagne de stérilisation gratuite, organisée par 4 Leaf Rover, s’est déroulée à la St Maarten Veterinary Clinic, à Cay Hill en partie hollandaise. Avec un objectif de 60 opérations par jour, ce sont finalement 287 stérilisations qui auront été réalisées en cinq jours. BRAVO !

Si, pour certain.e.s, la question de la stérilisation reste un sujet sensible, elle ne devrait pas l’être : un couple de chiens peut se reproduire et donner naissance à 67.000 chiens en 7 ans. Particulièrement à Saint-Martin, la stérilisation est LA seule solution pour réduire la famine, la souffrance et la misère des animaux errants, dont la plupart ont été abandonnés sans scrupule. La seule solution, chers propriétaires, de réduire les comportements agressifs et les maladies de vos animaux de compagnie (cancer, leucémie féline, maladies contagieuses ou du système reproducteur). Les associations qui se battent au quotidien pour cette cause ne sont pas des refuges. L’absence de structure de ce type sur le territoire alimente le sentiment de désespoir et de frustration que vivent parfois les bénévoles et dont les premières victimes sont les animaux. Dans cette optique, 4 Leaf Rover, groupe à but non lucratif basé aux États-Unis et axé sur l’accès aux soins médicaux gratuits pour les chiens et chats errants dans les Caraïbes, a organisé un marathon de stérilisation sur cinq jours à Cay Hill. Une clinique éphémère située à côté de la St Maarten Veterinary Clinic a été construite afin de tenir cet objectif incroyable de 60 opérations par jour. Le Docteur Edward Lee, médecin américain et ancien étudiant de l’Université Américaine des Caraïbes (AUC), dirigeait la campagne qu’il a lui-même imaginé et concrétisé avec le Docteur Susan Burkhart, fondatrice de 4 Leaf Rover, avec le soutien logistique et technique de quatre vétérinaires de Sint Maarten : Dr Ruth Wright, Dr Virginie De Ceuster, Dr Glen Romney et Dr Garry Swantson. Les vétérinaires Dr Jean Heppner et Dr Christine Tomlin ont participé activement au projet, sans compter les nombreux assistants et bénévoles des associations de protection animale comme SXM Paws, Animal Welfare Foundation, Animal Defenders, I Love My Island Dog. Tout cela n’aurait pas non plus été possible sans l’optimisme et le sens pointu de l’organisation de Dekha Swantson, responsable administratif de la St. Maarten Veterinary Clinic. Les animaux stérilisés, venant des deux parties de l’île, ont aussi été testés pour la fièvre des tiques et les vers du cœur (chiens), la leucémie et le sida (chats). Les traitements pour les puces et les tiques furent administrés gratuitement. L’équipe a sensibilisé les propriétaires à faire pucer leur animal afin de les identifier plus facilement en cas de fugue. _Vx

