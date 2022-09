Cyclone Fiona : Au moins cinq personnes auraient perdu la vie dans les Caraïbes

Après avoir fait d’importants dégâts en Guadeloupe, à Porto Rico, en République dominicaine, sur les petites îles Turks et Caïques et l’archipel des Bermudes, le cyclone Fiona se dirige tout droit vers le Canada et l’archipel français de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il n’a jamais été aussi puissant, à tel point que le National Hurricane Center (NHC), le centre de prévisions météorologiques dédié aux ouragans, l’a élevé en catégorie 4 mercredi matin. Il s’agit de l’avant-dernier niveau de gravité sur l’échelle de Saffir-Simpson, échelle de classification de l’intensité des cyclones allant jusqu’à 5.

À son passage dans les Caraïbes, Fiona a causé de sérieux dégâts. Un homme a perdu la vie en Guadeloupe et au moins quatre autres seraient mortes en République dominicaine. L’ensemble de l’île de Porto Rico a été coupé d’électricité et 800.000 personnes se sont également retrouvées sans eau potable.

Selon les spécialistes, le renforcement de Fiona « a été brutal et s’est effectué au large immédiat du littoral de la Guadeloupe ».

Fiona devrait frapper l’Atlantique et l’est du Québec vendredi et samedi. _AF

