Une charte de sécurité routière installée aux abords des écoles

Présent lors de la conférence de presse du 27 juin dernier, Andy Armongon, représentant de l’Éducation nationale, a présenté la charte de respect du code de la route qui sera installée devant les établissements scolaires du territoire dès la prochaine rentrée académique.

Intitulée « Hey, check it out », la charte des bons comportements sur la route s’axe autour de quatre points prioritaires : le port du casque, le respect de la réglementation, la dangerosité, l’entretien et assurance des véhicules. Avec des messages forts en français, espagnol et anglais, la charte est renforcée d’illustrations avec des dessins réalisés scolairement par les élèves de 6ème, 5ème et 4ème qui montrent des images négatives et des bons comportement à adopter. Autre aspect intéressant qui se cache derrière la charte qui cible les collégiens dont l’âge est primordial pour intégrer les bons gestes, elle se veut vivante et interactive. Munie d’un QR code, elle donne accès à une documentation pédagogique afin que la promotion de la sécurité routière ne se limite pas aux enceintes des établissements scolaires mais au-delà. Cette action de prévention spécifique aux abords des écoles s’adresse tout particulièrement aux parents qui amènent leurs enfants en deux-roues. _Vx

340 vues totales