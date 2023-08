CEES : une pré-rentrée prometteuse pour les jeunes élèves-athlètes

Le Centre d’Excellence et d’Éducation par le Sport de Saint-Martin (CEES) organisait ce lundi 21 août 2023, la première pré-rentrée scolaire des 42 élèves-athlètes inscrits au sein du CEES.

Cette pré-rentrée a concerné les trois centres de perfectionnement territoriaux (CPT) du CEES et s’est déroulée au collège Soualiga à la Cité Scolaire de la Savane, en présence de Marc Ménard, président du CEES et conseiller territorial en charge du développement sportif, et Dominique Démocrite Louisy, 3ème vice-présidente en charge du Développement humain et de la citoyenneté à la Collectivité. À noter également la présence d’Aristide Conner, vice-président du CEES et président de la ligue de football de Saint-Martin, d’Edithe Velayoudon, principale du collège qui accueille les sportifs et bien évidemment, Charles-Henri Palvair, directeur du Centre d’Excellence et d’Éducation par le Sport qui se cache derrière la création de ce dispositif créé en 2022 visant le sport de haut niveau et la professionnalisation dans les disciplines comme l’athlétisme, le football et le basketball. Les échanges avec les jeunes pensionnaires sélectionnés par les ligues sportives sur base de leurs performances et leurs résultats scolaires ont été fructueux. Ce fut une occasion pour les élus de leur faire comprendre qu’ils sont les premiers à inaugurer les bancs du nouveau Centre d’Excellence et d’Éducation par le Sport et qu’ils sont, à cet effet, en train d’écrire non seulement leur histoire personnelle mais aussi celle de Saint-Martin dans le domaine du sport. Au programme de cette pré-rentrée et jusqu’à la rentrée officielle le 4 septembre prochain grâce à un partenariat entre l’Éducation Nationale et le CEES, les élèves-athlètes, de la 6ème à la 3ème, vont suivre des cours de français, d’anglais et de mathématiques en matinée, puis un entraînement sportif l’après-midi, de 14h à 16h. L’objectif de cette pré-rentrée est de permettre aux jeunes pensionnaires de se familiariser avec le lieu, le rythme, la discipline et la rigueur indispensables pour ce projet. Comme l’a précisé Marc Ménard : « La Collectivité de Saint-Martin et le CEES les accompagnent et les encouragent sur le chemin de la réussite sportive ! ». _Vx

298 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter