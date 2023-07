SECURITE ROUTIERE : Remise de casques aux lauréats du concours « Put in on »

Hier matin a eu lieu à l’école Aline Hanson de Sandy Ground la remise des prix du concours de photographies artistiques « Put in on » (Mets Ton Casque) qui avait pour objectif de sensibiliser les jeunes dans chaque quartier aux enjeux de la sécurité routière et la protection des conducteurs de deux-roues par le port du casque.

Destiné à sensibiliser les jeunes au port d’un équipement adapté au deux-roues en général et à celui du casque en particulier, les concurrents du concours devaient réaliser une photographie artistique mettant en scène un motard casqué et un passager casqué ou un cycliste casqué pour la promotion du respect des règles de sécurité routière, le jury prêtant une attention toute particulière à l’équipement : le casque, mais aussi les gants, le blouson et les chaussures fermées.

Deux des lauréats dans les catégories « Hommes » et « Femmes » ont assisté à la remise des prix en présence du Préfet délégué des Iles du Nord, Vincent Berton, du Vice-recteur Harry Christophe, du Directeur des Services du Cabinet du Préfet, Julien Marie, de l’adjointe DSC Fabienne Monmanrson, du président de l’association AMAN, Miguel Mingau et du conseiller Territorial Marc Gerald Ménard.

Comme expliqué par le chargé mission de l’Éducation Nationale, Andy Armongon, le but de l’expérience était de se prendre en photo avec tout l’équipement de protection nécessaire à l’usage d’un deux- roues.

Yoean Lake, gendarme adjoint volontaire et Julia Rebroin, psychologue scolaire, brillants lauréats, se sont vus remettre un casque intégral et deux bons pour un design personnalisé par un professionnel respectivement des mains du vice-recteur, Harry Christophe et du préfet délégué, Vincent Berton.

Les deux autres vainqueurs dans les catégories « Famille » et « Vélo » absents lors de la remise des prix ont également gagné un casque de protection.

La préfecture tient à remercier Mad Design, Eugène Moto et Trisport pour leur contribution au concours dédié à la sécurité routière.

A noter que les photos des différents lauréats feront l’objet d’une campagne d’affichage dans le cadre de la sensibilisation à la Sécurité Routière sur divers supports (arrêt de bus, magazine, presse, etc) et sur les réseaux sociaux. _AF

