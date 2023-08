PLONGÉE LIBRE : 1er Open d’apnée à la Samanna

Inédit sur le territoire, le premier championnat de plongée libre organisé par l’école d’apnée Tainos et l’association pour le développement de l’apnée à St-Martin se tiendra à la Samanna du groupe Belmond ce dimanche 3 septembre 2023 à partir de 9h.

Avec pour volonté de faire découvrir l’apnée au plus grand nombre, Florian Mioni, président de l’Association pour le Développement de l’Apnée à Saint-Martin (ADASM) qui pratique la discipline depuis sa plus tendre enfance, attend une trentaine de participants pour ce premier open d’apnée, ouvert aux adultes, débutants ou confirmés. Pour les plus novices, l’apnée est une discipline sportive qui implique une plongée libre sous l’eau d’un seul souffle, sans assistance respiratoire, guidé par une ligne de vie jusqu’à plusieurs paliers de profondeur pour ensuite refaire surface. Le 1er open d’apnée du 3 septembre à la Samanna (Terres Basses), digne des grandes compétitions, possède toutes les autorisations nécessaires pour organiser un tel évènement sportif visant à faire découvrir la discipline. Sur inscription de 20€, les participants devront se munir d’une assurance individuelle pour la pratique de l’apnée en compétition et d’un certificat médical. Trois catégories seront proposées : l’immersion libre, sans palmes, en s’aidant de la ligne de vie pour plonger, le poids constant où la plongée libre s’effectue avec des palmes et enfin, la plus difficile, le poids constant sans palme et sans s’aider de la corde. Les participants seront emmenés en bateau depuis la plage sur une autre embarcation de 12 mètres à trois kilomètres au large, munie d’une plate-forme de préparation. La sécurité sera optimale avec une équipe médicale du Centre Hospitalier Louis-Constant Fleming, un système d’oxygénation rapide et un défibrillateur sur le dispositif de secourisme, deux élèves certifiés de l’école d’apnée formés spécialement à remonter facilement et sans effort toute personne en difficulté et une assistance sondeur pour localiser en temps réel chaque plongeur. L’état physique de chacun sera jugé et évalué avant toute descente. Les amoureux du Grand Bleu sont invités à participer à cette expérience unique qui réserve de belles récompenses pour les compétiteurs. La cérémonie de remise de prix aura lieu à 17h au restaurant de plage de la Samanna pour honorer les trois meilleurs apnéistes, catégorie hommes et catégorie femmes. Un prix spécial sera dédié à la plongée la plus profonde. Rendez-vous ce dimanche 3 septembre 2023 à partir de 9h à la Samanna. _Vx

Infos et inscriptions : 06 91 26 50 10

