SECURITE EN MER : Inauguration d’une nouvelle antenne du CROSS Antilles-Guyane

Vincent Berton, préfet délégué des Iles du Nord, Xavier Lédée, président de la Collectivité de Saint-Barthélemy et Nicolas de Roland, directeur du CROSS Antilles-Guyane ont officiellement inauguré le vendredi 30 juin dernier l’installation de l’antenne du CROSS sur le site TDF de Lurin.

Le CROSS Antilles-Guyane est le centre opérationnel chargé de coordonner les opérations de sauvetage des vies humaines en mer et d’assistance des navires en difficultés sous l’autorité des préfets de Martinique et de Guyane, délégués du gouvernement pour l’action de l’État en mer aux Antilles et en Guyane. Ses capacités de communication sont donc vitales pour détecter les alertes et recueillir les informations nécessaires au bon déroulement des opérations, coordonner l’action des différents moyens appelés à intervenir et transmettre des informations de sécurité aux navigateurs.

L’installation d’une station VHF à Saint-Barthélemy permet désormais d’augmenter la couverture VHF marine, y compris en réduisant les zones d’ombre, et de renforcer la sécurité en mer des navigateurs (marins, pêcheurs et plaisanciers) et des secours en mer sur la zone. Cette opération a été financée à hauteur de 95% par une aide européenne FEDER – INTERREG, qui comportait également l’installation d’une station VHF provisoire après le passage d’Irma et la remise en service de la station VHF de Pic Paradis à Saint-Martin.

138 vues totales