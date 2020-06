Station SNSM de Saint-Martin : Une vie humaine n’a pas de prix, mais son sauvetage en mer a un coût !

Ceux qui écoutent les actualités sur les médias nationaux ont certainement entendu un appel répétitif aux dons à l’occasion de la journée nationale des sauveteurs en mer, ce dimanche 28 juin, via le site internet www.snsm.org, en attirant l’attention des personnes sur le fait que ce don est fiscalement déductible à 66% sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés.

Mais cela n’est valable que pour la France Métropolitaine et les Départements d’Outre-mer, soumis au régime fiscal national.

La Collectivité de Saint-Martin dispose de son propre Code des impôts fiscal qui prévoit une déduction fiscale réduite à 20% pour les dons aux associations nationales éligibles, mais augmentée à 80% pour les dons aux associations ou organismes implantés sur le territoire de la Collectivité.

Si vous êtes un contribuable de la Collectivité de Saint-Martin, souhaitant soutenir le fonctionnement et les actions de la station de sauvetage en mer, il vous est donc plutôt conseillé d’établir un chèque à l’ordre de la station SNSM de Saint-Martin, qui vous enverra, dès réception, le reçu fiscal correspondant. Un don de 400 € par exemple, ne vous coûtera finalement que 80%, après déduction fiscale.

Si vous n’êtes pas un contribuable de la Collectivité, vous pouvez envoyer directement votre don au Siège national de la SNSM, via le site www.snsm.org, mais en précisant de l’affecter à la station de sauvetage de Saint-Martin.

Sachez aussi que les actions de prévention, de formation et de sauvetage en mer ainsi que l’entretien, la maintenance et la gestion de la station de Saint-Martin sont financées à plus de 95% par des initiatives ou des sponsors privés. C’est donc incontestable : le premier des sauveteurs, c’est vous, le donateur ! Sans vous, sans votre don, les bénévoles de la station S.N.S.M. de Saint-Martin ne pourraient pas remplir leurs missions d’utilité publique.

Merci pour eux !