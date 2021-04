Un nombreux public conquis pour le vernissage de l’exposition photos de Didier Rouxel sur le Japon au SM’Art Faxinfo Art Gallery

Le public s’est pressé nombreux vendredi dernier au SM’Art Faxinfo Art Gallery à Bellevue, à l’occasion du vernissage de l’exposition photos de Didier Rouxel sur le Japon à travers l’île de Shikoku et ses 88 temples. Tous ont souligné la qualité exceptionnelle de l’exposition et la variété des œuvres exposées.

Véritable passionné de photographie, Didier Rouxel propose un voyage au travers de ses superbes clichés qui montrent la beauté de l’archipel nippon.

Une exposition hors du temps où l’artiste a souhaité mettre en valeur ce Japon rural, souvent méconnu du grand public. Il invite ainsi les personnes de revivre avec lui son séjour emprunt d’émotions au travers de splendides photographies prises sur le vif.

Plus rurale que touristique, l’île de Shikoku est réputée pour la richesse de sa nature et son pèlerinage des 88 temples bouddhiques. Quelque soit le but recherché, le pèlerinage de Shikoku est une aventure riche en rencontres, en enseignements et souvenirs qui marquent une vie. Didier Rouxel, qui ne se sépare jamais de son appareil photo, a su avec brio immortaliser tous ces instants de vie et d’émotions. Bravo l’artiste ! A vous d’en profiter maintenant toujours au SM’Art Faxinfo Art Gallery à Bellevue. L’exposition est ouverte au public jusqu’au 30 avril. A ne manquer sous aucun prétexte ! _AF