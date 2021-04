Conseil territorial : Présentation de la requalification du Front de Mer de Marigot

Lors de la présentation du budget primitif de 2021, en séance plénière du Conseil territorial hier, le Président Daniel Gibbs a tenu à présenter le projet de requalification du Front de Mer de Marigot dont le concours d’architecte a été lancé le 18 décembre dernier.

Ce projet est actuellement dans sa phase de concours à maîtrise d’œuvre visant à sélectionner le futur projet d’aménagement. Les premières propositions des candidats au concours des architectes parviennent progressivement à la Collectivité. Le jury du concours est chargé d’analyser les propositions et sera en mesure de présenter les premières esquisses des candidats à la population, au mois de juillet 2021. C’est ensuite dans le cadre d’une large concertation publique que le projet final sera sélectionné.

Par cette requalification, allant du parking de Galisbay au giratoire de l’Office de tourisme, la mandature Team Gibbs souhaite créer une zone valorisante, qualitative, autant pour les exploitants des infrastructures publiques qui seront construites et mises à disposition, que pour la population et les visiteurs qui profiteront du lieu.

Le cahier des charges prévoit un aménagement sur 4 ans, avec 5 phases d’action :

1- L’aménagement d’une promenade paysagée devant le cimetière,

2- L’aménagement d’espaces verts autour de la Marina Fort Louis,

3- L’aménagement d’une place végétalisée devant la gare maritime (en cours de rénovation),

4- L’aménagement d’une zone commerciale, avec une halle accueillant le marché : les marchands ambulants, les étals d’artisanat et le marché alimentaire (24 étals et 10 boutiques),

5- La réhabilitation de l’amphithéâtre pour accueillir les manifestations culturelles.

La Collectivité prévoit également la construction d’un nouveau bâtiment accueillant 4 restaurants et une zone dédiée à la restauration traditionnelle (Lolos), soit au total, 4 restaurants et 16 lolos. Les mosaïques existantes dans l’ancien bâtiment seront conservées autant que de possible et valorisées dans le cadre de la reconstruction.

Les conteneurs actuels installés sur le Front de mer sont des installations temporaires. Ils seront à terme enlevés de cette zone pour laisser la place à une infrastructure en dur, entièrement nouvelle.

Les candidats au concours d’architecte sont invités à plancher sur l’aménagement d’un Front de mer, accueillant, fonctionnel, avec une circulation et un stationnement entièrement repensés, des espaces verts en cohérence avec la zone, du mobilier urbain et un éclairage nocturne.

Les candidats doivent également penser un aménagement ouvert sur le centre-ville afin que celui-ci soit intégré à la requalification du Front de mer, avec des aménagements adaptés et une ouverture sur la rue des Amandiers, la rue de l’Anguille, la rue de l’Eglise méthodiste et la rue de la République. Ces percées vont permettre de dynamiser le centre-ville et de créer un espace de vie cohérent au cœur de Marigot.

Notons qu’un projet parallèle de mise en tourisme des sites historiques de Marigot, dont le fort Louis, est actuellement en cours de réflexion et sera intégré à la redéfinition du Front de mer, afin de donner une cohérence globale au projet d’aménagement.

Prochaine étape : la présentation des premières esquisses en juillet 2021.