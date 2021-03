EXPOSITION / Marlau illumine Grand-Case

C’est au Quai 58 (ponton, à côté de Max Place) à Grand-Case que l’artiste Marlau, de son vrai nom Laul Nico, a posé ses installations luminaires le temps d’en faire profiter le public alentours venu déguster un cocktail avec vue directe sur la mer.

Le décor est idyllique et l’ambiance de fin du jour éclairé par les lampes industrielle de Marlau finit de parfaire ce moment comme suspendu dans le temps.

Les 15 différentes œuvres entourent le bar du ponton et épousent parfaitement le décor. Outre la sculpture réalisée à partir de pièces de métal recyclées, chaque pièce est unique (numérotée et signée) et montre non seulement du talent de l’artiste mais de ses inspirations. Le courant artistique industriel résonne et les clins d’œil au métal sont nombreux, Marlau est un designer diesel punk et l’assume parfaitement. Les prix varient selon les modèles, de 380€ à 1200€. Les œuvres d’art de Marlau sont visibles jusqu’à ce samedi au Quai 58 à partie de 17h30. Les lampes encore disponibles au terme de l’exposition seront ensuite remises à disposition aux Puces de Saint-Martin à Hope Estate._Vx

Infos : Julien Pappalardo 0641702732 – Email : brocante.app@gmail.com