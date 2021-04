Course à pied : 1ère édition du SOUALIGA RELAY avec l’esprit d’équipe en couple, en club ou en entreprise !

Le 9 mai 2021, l’Avenir Sportif Club de Saint Martin, organise la 1ère édition du Soualiga Relay. Cet événement amené à devenir un rendez-vous sportif incontournable du calendrier des courses pédestres de l’île, proposera plusieurs épreuves et classements afin de permettre au plus grand nombre de participer, coureurs amateurs et coureurs aguerris, en club et en entreprises.

Chaque relayeur parcourra un circuit de 5kms dans Marigot avec départ et arrivée au parking de Galisbay.

Les différentes épreuves seront les suivantes :

– 1 relais sur 10km en couple : chaque coureur court 5km, la femme prend le départ

– 1 relais sur 20 km en équipe de 4 : chaque coureur court 5km. Sur cette épreuve, 5 classements seront faits :

– 1 classement équipe mixte Club, avec une femme au départ

– 1 classement équipe mixte Entreprises, avec une femme au départ

– 1 classement équipe Femmes Club,

– 1 classement équipe Femmes Entreprises,

– 1 classement Jeunes mixte, de 14 ans à 18 ans avec une fille au départ.

Le parcours sera le suivant : Départ Parking de Galisbay – Boulevard de France – Rond point du cimetière – Rond point de l’Office du Tourisme – Marigot – Low Town – Rond point de Bellevue – Saint-James – Rond point d’Agrément – Arrivée / Passage de témoins Parking de Galisbay.

Les inscriptions seront ouvertes en ligne à partir du lundi 12 avril 2021, sur le site sport-timing-caraibes.com. Tarif 10€ pour une inscription en ligne jusqu’au 5 mai 2021. Sur place 15€.

Les dossards seront à récupérer le 8 mai 2021 de 8h à 12h30 à la Halle des Sports Vanterpool.

Alors n’attendez pas, que vous soyez collègues, runners, amoureux, chaussez vos baskets et soyez prêts pour cette 1ère édition du Soualiga Relay !

Contacts: Patrick Trival : 06 90 75 16 85 – Magali Jasaron : Tél. : 06 90 31 59 03