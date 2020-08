Un circuit Covid pour l’accueil des patients à l’hopital

Aux urgences, le circuit de prise en charge des patients a été validé la semaine dernière et prend en compte les nouvelles problématiques.

«Par rapport à la première vague, les symptômes sont aujourd’hui plus variés, il n’y a pas forcément que la fièvre», explique la directrice de l’hôpital Louis-Constant Fleming, Marie-Antoinette Lampis-Pattus, «le tri des patients-covid ou suspects-covid est donc plus complexe. Nous sommes encore en apprentissage face à ce virus». L’organisation interne a donc été repensée pour permettre la circulation au sein des urgences. Une infirmière d’accueil et d’orientation sera dorénavant présente à l’arrivée des patients pour mieux les guider et les orienter. «La question du covid se pose systématiquement à l’entrée aux urgences. Le tri sera donc plus fin», explique la directrice de l’hôpital, «mais nous de délaissons pas les patients qui ne sont pas Covid dans la prise en charge». Globalement, l’équipe dirigeante de l’établissement hospitalier veut rassurer la population quant à sa capacité d’accueil. «L’hôpital remplit parfaitement sa mission», assure l’établissement hospitalier. La direction de l’hôpital indique également que l’établissement est pleinement équipé pour faire face à la seconde vague de cas Covid. «Que ce soit en terme de personnel, en moyens matériels ou en médicaments, l’organisation de l’hôpital est en place», explique le président de la commission médicale de l’établissement, «en ce qui concerne le personnel, la seconde vague est arrivée plus tôt que prévue et certains des agents étaient en congés. Nous aurons du renfort sur ce point avec l’arrivée de réservistes, d’anesthésistes et d’infirmiers».

