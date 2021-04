Triathlon Sunset Beach : Un week-end pascal sportif pour les nombreux participants !

Le Sunset Mini Triple Triathlon organisé par l’Association Tri-Sport dimanche dernier au Sunset Bar and Grill à Beacon Hill a réuni près de 50 athlètes confirmés ou non prêts à relever le défi.

Parmi les nombreux participants inscrits dans cette épreuve originale, on notera la présence remarquée des benjamins de l’épreuve, Ryan Benjamin (8 ans) et Mia Pigeon (10 ans) qui se sont entraînés avec leurs entraîneurs, Krispijn Teunissen et Eline de Broere pour être prêts le jour J. Bravo aux jeunes triathlètes !

Comme son nom l’indique, le Sunset Mini Triple Triathlon comporte trois courses. Ainsi, l’athlète a une heure pour terminer l’épreuve avant de commencer la course suivante. Cela peut prendre de 27 minutes à 50 minutes pour terminer une course.

Pour la 1ère épreuve, chaque athlète doit effectuer 1 200 mètres de natation, 8,5 km de vélo et 2 km course à pied contre 200 mètres de nage, 8,5 km à vélo et 2 km de course à pied pour la 2ème épreuve et enfin, 200 mètres de natation, 2 km de course à pied et 8,5km à vélo pour la 3ème et dernière épreuve.

Au chapitre des résultats, un grand bravo à Caroline Delplanque qui conserve son titre chez les femmes avec un temps général de 1h26 minutes et 53 secondes pour les trois épreuves parcourues. Chapeau bas !

Chez les hommes, Grégory Pigeon n’a pas réussi la passe de deux et a dû s’incliner face au sociétaire du Saint-Barth Triathlon, Fabien Husson. _AF

Le classement général :

1er) HUSSON Fabien : 1h12’17’’ (SAINT BARTH TRIATHLON)

2ème) PIGEON Grégory : 1h13’56’’ (Non Licencié)

3ème) LENOIR Stéphane : 1h15’02’’ (SAINT BARTH TRIATHLON)

4ème) NATCHIMIE Mathis : 1h16’35’’ (Non Licencié)

5ème) MCGARRY TRAVIS : 1h18’21’’ (Non Licencié)

6ème) KRUSZEWSKA Maxime : 1h19’02’’ (Non Licencié)

7ème) PERTUSOT GABRIEL : 1h19’49’’ (Non Licencié)

8ème) GUERRE Alex : 1h20’10’’

(Non Licencié)

9ème) VILLEMIN Boris : 1h21’12’’ (Non Licencié)

10ème) OUTIL Jean Marc : 1h21’14’’ (SAINT BARTH TRIATHTLON)

1ère Femme : DELPLANQUE Caroline : 1h26’53’’