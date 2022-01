Boxe : Un échange de boxe éducative assaut prévu ce soir entre Saint Martin et le Ring Elveubien de Normandie

L’entraîneur et responsable de la section boxe éducative assaut au Ring Elbeuvien du comité de Normandie, Claude Seymour est en déplacement à Saint Martin pour trois semaines et sera présent ce soir au club Intersports présidé par Philippe Arrendel.

L’objectif de cette visite est de concrétiser la collaboration entre les deux clubs et permettre la détection des jeunes talents et le développement de la boxe assaut sur l’île. La rencontre entre les deux clubs est prévue ce mardi 25 janvier à partir de 17h30 à la salle de boxe de Concordia située entre la sécurité sociale et la médiathèque. _AF