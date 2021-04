Sauvetage : Les Sauveteurs en Mer dans les territoires d’Outre-mer à l’honneur, coup de projecteur sur Anke Roosens, patronne suppléante de la station SNSM de Saint-Martin

La Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) a décidé de mettre à l’honneur l’ensemble des 9000 Sauveteurs en Mer de la SNSM et, en particulier, ceux qui oeuvrent dans les territoires d’Outre-mer. A commencer par Anke Roosens, patronne suppléante de la station SNSM de Saint-Martin.

Présents en métropole mais aussi dans les territoires ultra-marins, les 9000 Sauveteurs en Mer sont des bénévoles passionnés aux parcours de vie uniques et donnent de leur temps pour secourir toute personne en danger en mer mais aussi à terre.

En Outre-mer, des Antilles (Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy), à la Guyane, en passant par la Nouvelle-Calédonie, La Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, plus de 200 sauveteurs bénévoles sont disponibles 24/24 7j/7 et interviennent pour tous types de missions : assistance aux plaisanciers ou pêcheurs, remorquage et déséchouement de bateaux, évacuations sanitaires, sauvetage à la personne, sensibilisation aux dangers de la mer, interventions lors de piqures, morsures en mer etc

Avec une trentaine de sauveteurs opérationnels ou en formation, la station SNSM de Saint-Martin représente 15% des sauveteurs bénévoles des stations SNSM d’Outre-mer.

Focus sur Anke Roosens, une patronne qui donne le cap

Depuis une dizaine d’années, Anke est sauveteuse à la station SNSM de Saint-Martin. D’abord canotière, puis sous-patronne et patronne suppléante, elle dirige désormais depuis 2017 plus de 80 % des interventions de recherche et de sauvetage. Elle assure également le coaching des entrainements de natation des nageurs sauveteurs une fois par semaine. Très active professionnellement, Anke apporte également son soutien au CROSS-Antilles Guyane pour servir d’interface avec les plaisanciers naufragés non francophones puisqu’elle parle plus de 6 langues !

Les dons

Comme en Métropole, les stations de sauvetage d’Outre-mer sont financées en grande partie grâce la générosité du public. C’est donc grâce aux dons que les sauvetages en mer peuvent se poursuivre, et que le financement des formations des sauveteurs, mais aussi l’entretien et le renouvellement des canots de sauvetage peuvent être assurés. Pour soutenir l’action des Sauveteurs en Mer, faites un don sur : https://don.snsm.org/soutenir (Vous pouvez choisir d’affecter votre don à la station de votre choix).

Recrutement

Bénévoles, les Sauveteurs en Mer ont, pour la plupart, une activité professionnelle en parallèle de leur engagement. Ils recherchent malgré toujours de nouvelles recrues pour les accompagner. Pour les rejoindre et devenir sauveteur, il faut habiter à moins 15 minutes de la station de sauvetage pour appareiller très rapidement en cas d’interventions. Pour devenir sauveteur et vous former au sauvetage en mer: contactez la station la plus proche de chez vous : https://www.snsm.org/ (Rubrique Réseau – pour trouver les coordonnées de la station de sauvetage choisie).

Pour les personnes éventuellement intéressées par le sauvetage en mer, une réunion hebdomadaire a lieu tous les jeudis soir, de 19 à 20h, au local de la station de la SNSM, situé en face de la Marina Fort-Louis.