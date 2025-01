TRIATHLON / Le SXM Tri Kids : un triathlon pour les jeunes champions

Le samedi 11 janvier, le Galion accueillera un événement sportif exceptionnel : le SXM Tri Kids. Spécialement conçu pour les enfants de 3 à 13 ans, ce triathlon promet un après-midi riche en émotions et en défis sportifs adaptés à chaque tranche d’âge.

Les plus jeunes, âgés de 3 à 5 ans, s’élanceront sur 25 m de natation, 500 m à vélo et 200 m de course à pied. Les enfants de 6 à 7 ans devront relever un parcours comprenant 50 m de natation, 1 km à vélo et 300 m de course. Les distances augmentent progressivement pour les 8-9 ans (100 m nage, 2 km vélo, 600 m course), les 10-11 ans (150 m nage, 3 km vélo, 900 m course) et enfin les 12-13 ans, qui affronteront 200 m de natation, 4 km à vélo et 1,2 km de course à pied. L’événement, organisé par l’association SXM Tri Académie et entièrement sécurisé, garantit aux enfants une expérience sportive amusante et sans risque. Après les épreuves qui débuteront à 14h30, un goûter sera offert à tous les participants, et une tombola avec deux vélos à gagner viendra clôturer cette journée festive. Les inscriptions, au tarif de 10€ par enfant, sont ouvertes jusqu’au 9 janvier. Rendez-vous à Trisport (Marigot et Simpson Bay) ou en ligne pour inscrire vos jeunes champions et les encourager à se surpasser dans une ambiance conviviale et sportive ! _Vx

Infos : Facebook – SXM TRI académie

Lien raccourci pour s’inscrire : https://shorturl.at/22Jln

