HÉBERGEMENT : Vie L’Ven, la nouvelle définition du luxe à Sint Maarten

Jeudi 15 février dernier, s’est tenue la grande soirée de lancement des ventes du nouveau complexe hôtelier et résidentiel de luxe, Vie L’Ven, situé à Indigo Bay. Entre glamour et prestige, l’évènement qui accueillait 350 personnes fut à la hauteur du cadre : magique.

Quelques membres de l’équipe d’Altree Developments basé à Toronto se sont rendus à Saint-Martin et, alors qu’ils déjeunaient sur la plage de Mullet Bay un samedi après-midi, ils ont rencontré un couple de Français.

Autour de quelques cocktails, ces derniers ont partagé leur attirance pour le territoire : «C’est plein de vie.» Peu de temps après, une famille des Pays-Bas s’est jointe à la table et déclarait que l’île profitait pleinement de la vie. Combinant parfaitement les racines binationales du territoire, le nom de Vie L’Ven est alors né – ‘Vie’ en français et clin d’œil à ‘vivre’ en néerlandais (leven). L’île occupe également une place particulière dans les traditions de la famille Mandelbaum, qui voyage à Saint-Martin depuis 20 ans. Le projet s’est manifesté non seulement par un projet d’héritage pour le duo père-fils, Zev et Mark, mais aussi par une entreprise motivée par sa passion pour la destination. Saint-Martin a certes besoin d’une augmentation du nombre de centres de villégiature et d’hôtels sur l’île en raison de la croissance de touristes, mais aussi plus particulièrement de développements de luxe 5 étoiles. Situé en partie hollandaise avec une vue imprenable sur Indigo Bay, Vie L’Ven capture l’essence de la vie insulaire en apportant une expérience inégalée sur le territoire. Avec plus de 180 mètres de plage privée, la propriété de 280 unités comprendra des résidences entièrement meublées et un complexe hôtelier 5 étoiles avec 190 chambres dont 60 suites. Une suite témoin était d’ailleurs ouverte à la visite lors de la soirée de lancement des ventes, dégageant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Entourées de jardins biologiques, les 90 résidences privées (1 chambre, 1 chambre & salon, 2 chambres ou 2 chambres & salon) sont conçues avec soin par le cabinet HKS Architects et les intérieurs réalisés par Studio Munge, avec une palette à prédominance de blanc crème, accentuée de coraux énergiques ou de bleus océaniques pour refléter l’île. Les ventes et le marketing des résidences sont dirigés par Sotheby’s International Realty avec des prix variant entre 800.000 et plus de 2M de dollars. Le complexe embrassera l’énergie et la diversité de l’île créant une destination exclusive pour une expérience unique. Dans le lobby, Vie L’Ven donne le ton avec des œuvres d’art sculpturales saisissantes, dispersées également dans tout le complexe de luxe qui sera inauguré à la haute saison 2027/2028. Les installations comprendront trois piscines, une conciergerie 24/7, une garde pour enfants, des espaces événementiels, un accès pour les bateaux, un centre de remise en forme et un spa de classe mondiale avec espace bien-être.

Vie L’Ven accueillera trois restaurants, dont un restaurant signature, dirigé par un chef étoilé qui partagera sa cuisine enivrante. « Vie L’Ven fusionne harmonieusement les influences des cultures française et néerlandaise qui sont véritablement représentées dans ce développement incomparable à travers des expériences de vie, de restauration et de bien-être exceptionnelles », déclarait Zev Mandelbaum, fondateur d’Altree qui compte ici comme partenaire hôtelier The Leadings Hotels of the World. Servant de lettre d’amour à Saint-Martin, Vie L’Ven encourage les propriétaires et les invités à profiter pleinement de la vie, tout en s’imprégnant de la beauté naturelle et de la tranquillité de l’île où les cultures européenne et caribéenne cohabitent en harmonie. _Vx

Infos : https://altreedevelopments.com

