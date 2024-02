CONCOURS GASTRONOMIQUE / 2ème édition du « SXM Lagoon Festival » au Yacht Club de Port de Plaisance le 21 mars

Le Yacht Club de Port de Plaisance annonce le lancement de la deuxième édition du SXM Lagoon Festival, dont le coup d’envoi sera donné le jeudi 21 mars, avec le concours de chefs « Best of the Best ».

Cette année, le concours mettra en vedette six chefs, dont trois chefs de yacht et trois talents culinaires de l’île. Un jury composé de quatre experts de Sint Maarten, Saint-Martin et Anguilla évaluera chaque plat avec précision et expertise, de nombreuses récompenses étant offertes au gagnant.

Dans un communiqué de presse, Sharrita Mills, directrice des ventes et du marketing au Yacht Club de Port de Plaisance, a déclaré que « le SXM Lagoon Festival a été conçu dans le but de prolonger le séjour des yachts sur l’île et d’attirer une nouvelle clientèle ». Elle a ajouté que Saint-Martin est réputée pour être la capitale du yachting dans les Caraïbes et que cet événement vise à mettre en valeur l’attrait et l’hospitalité de la destination tout en offrant aux talents locaux une plateforme leur permettant de briller aux côtés de prestigieux chefs de super-yachts ».

Les chefs désireux de participer peuvent dès à présent s’inscrire en se rendant sur la page Facebook du Yacht Club de Port de Plaisance. _AF

43 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter