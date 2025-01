Travaux d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement de La Savane – RN7

L’Établissement des Eaux et de l’Assainissement de Saint-Martin (EEASM), présidé par Monsieur SANCHEZ Raphael, annonce avec enthousiasme le lancement d’un projet ambitieux destiné à moderniser et améliorer les infrastructures d’eau, ainsi que la mise en place d’un réseau de collecte des eaux usées dans le secteur de La Savane – RN7. Ces travaux sont essentiels pour répondre aux besoins futurs des habitants et du Collège 900, tout en garantissant un environnement conforme et adapté. Ils visent également à renforcer la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement sur notre territoire, en rendant nos infrastructures plus résilientes.

Les travaux débuteront le lundi 3 février et se termineraient le 31 mai 2025, pour une durée minimale de 4 mois. Exclusivement de nuit, de 20h à 5h, la voie sera totalement réouverte à la circulation à partir de 7h, chaque matin.

Concernant les embouteillages habituels sur « La Savane » ?

« Monsieur SANCHEZ informe que tous ces aspects ont bien été pris en compte. C’est pourquoi les interventions se dérouleront chaque nuit de 20h à 5h. À partir de 20h, la voie reliant La Savane à Grand-Case sera presque entièrement dégagée, permettant ainsi de minimiser les perturbations. Cette mesure s’appuie sur des études approfondies des flux de circulation, réalisées dans le but de limiter au maximum les désagréments, particulièrement durant les heures de pointe ».

Et les Mardis de Grand-Case ?

« Rassurez-vous, les équipes de l’EEASM ont bien pris en compte l’événement. Ainsi, pendant les « Mardis de Grand-Case », les travaux pourraient commencer à partir de 22h et se poursuivre jusqu’à 5h du matin. Nos prestataires feront tout leur possible pour limiter les désagréments. Cette mesure est prise afin de ne pas perturber les festivités et de permettre aux passionnés de profiter pleinement de cet événement ».

Chers habitants, nous vous rappelons que durant ces horaires, une circulation alternée sera mise en place afin d’assurer une fluidité du trafic et d’éviter tout blocage total. Nous vous demandons de respecter votre tour de passage et de ne pas essayer de circuler en dehors du temps qui vous est autorisé.

L’EEASM s’engage à mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour minimiser l’impact de ces travaux sur votre quotidien. Nous sollicitons votre compréhension et la collaboration de tous les habitants et conducteurs de nos routes. Nous vous encourageons à planifier minutieusement vos déplacements pendant les heures de travaux et à anticiper d’éventuels délais supplémentaires, afin de limiter les désagréments.

Monsieur SANCHEZ est fortement engagé à rattraper le retard structurel de nos infrastructures d’eau et d’assainissement à Saint-Martin. L’eau est essentielle, l’eau, c’est la vie! C’est pour cela que nous devons mettre tout en oeuvre afin de proposer un service et une eau de qualité à notre population, ainsi qu’à tous ceux qui visitent notre belle île.

Projets prévus pour 2025 :

• Le renouvellement du réseau d’assainissement de Sandy Ground.

• L’extension de l’usine de production d’eau de Galisbay

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter