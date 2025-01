TRIBUNAL : Coupable pour injure publique liée à l’orientation sexuelle

Jeudi 8 février 2024, deux individus s’invectivent pour un mauvais stationnement automobile et se retrouvent, près d’un an plus tard, au tribunal pour injure publique en raison de l’orientation sexuelle.

“Colombian’s b*tch, lesbian”, sont les mots que vous avez prononcés en vous adressant à G.C.

“Vous avez ensuite avoué les faits lors de votre déposition”, déclare la présidente du tribunal de Saint-Martin. À la barre, S.I., le prévenu, rétorque aussitôt : « Elle m’a insulté d’abord et affirmait que j’avais des rapports sexuels avec mon voisin. Je n’ai fait que répondre”.

À son tour, G.C., la victime, témoigne : “On se connaît depuis longtemps, on a grandi dans le même quartier. Ce jour-là, il me demande de déplacer mon pick-up sur un ton très agressif et il enchaîne en me disant que je suis lesbienne et que je n’aurai jamais d’enfants “.

Après examen des deux versions, la présidente note qu’une tension sous-jacente semble avoir initié la querelle.

« En effet, j’avais eu un différend avec le cousin de G.C., qui exploite illégalement le bar en face, il se gare souvent très mal”.

“Mais, je n’ai aucun problème avec les orientations sexuelles de chacun, je suis quelqu’un d’ouvert », confie le prévenu.

Déjà condamné à plusieurs reprises pour faits de violence, S.I. est conscient de son impulsivité : « C’était immature de ma part, je vous l’accorde, je n’aurais pas dû rentrer dans son jeu au départ ».

Le prévenu devra suivre un stage de citoyenneté dans un délai de 6 mois, à ses frais, et verser 200€ à la victime pour préjudice moral. _LM

