VOEUX 2025 : Louis Mussington trace les grandes orientations pour Saint-Martin

Le 16 janvier, Louis Mussington, président de la Collectivité de Saint-Martin, a présenté ses vœux lors d’une cérémonie à Marigot. L’événement a permis de dresser le bilan de 2024 et de dévoiler les priorités pour 2025, dans un contexte marqué par de nombreux défis.

Une année 2024 éprouvante mais productive

Louis Mussington a évoqué les défis majeurs de 2024 : crise de l’eau, grèves, drames sur les routes et faits divers tragiques. Malgré ces épreuves, il a mis en avant des avancées importantes : campagne de verdissement des écoles, redémarrage de la compagnie Air Antilles, acquisition foncière, et organisation d’événements fédérateurs tels que le Carnaval, le Fish Day ou le Festival de la Gastronomie : “Saint-Martin progresse, mais il faut transformer ces succès sur la durée”.

Sécurité et attractivité au cœur des priorités

La sécurité reste une priorité cruciale pour 2025. Dès mars, les caméras de surveillance seront réinstallées, et un centre de surveillance urbain sera opérationnel en juin. De nouveaux postes de police territoriale ouvriront à Grand-Case (fin janvier), Quartier d’Orléans et Sandy Ground. En parallèle, les médiateurs sociaux intensifieront leur présence dans les quartiers pour dialoguer avec les jeunes et leurs familles.

Mussington a également insisté sur le rôle des entreprises locales dans l’insertion des jeunes : “J’appelle les restaurateurs et hôteliers à embaucher au moins deux jeunes locaux pour contribuer à réduire les incivilités.”

Investir dans l’avenir

Le développement économique est au cœur des ambitions pour 2025. La Collectivité soutiendra les entreprises et misera sur des secteurs porteurs tels que l’économie bleue, l’agriculture et les nouvelles technologies. Le président a annoncé la création d’un centre de formation à Cul-de-Sac, destiné à former des jeunes aux métiers du bâtiment, et la réhabilitation des cimetières publics.

Sur le plan des infrastructures, plusieurs projets verront le jour, dont la reconstruction de la médiathèque de Concordia, la rénovation du réseau routier, et la pose de la première pierre de la cité administrative qui verra le jour en 2027. Les collèges 600 et 900 seront livrés en 2025.

Un appel à l’unité et à la responsabilité collective

En conclusion, Louis Mussington a appelé à l’unité pour relever les défis à venir. “Nous devons avancer ensemble, dans un esprit de concorde et de bienveillance, tout en préservant nos valeurs et notre identité.” Il a également remercié le préfet Vincent Berton pour son engagement : “Il fut un partenaire précieux et incontournable”.

2025 s’annonce comme une année déterminante pour Saint-Martin, où chaque acteur, public ou privé, aura un rôle à jouer pour bâtir un territoire attractif, sûr et durable. _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter