CTOS : Fermeture exceptionnelle de la cantine ce vendredi 22 janvier pour les enfants du 1er degré

La Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires informe les parents des enfants du 1er degré inscrits à la restauration scolaire, de la fermeture exceptionnelle de la cantine ce vendredi 22 janvier 2021. Les parents sont invités à récupérer les enfants pour le déjeuner.

Deux cas actifs supplémentaires de Covid-19 ayant été détectés mercredi, la présidente de la CTOS, Pascale Laborde a décidé de prendre toutes les précautions nécessaires pour les enfants et les personnels et de fermer la structure hier et aujourd’hui.

Ce laps de temps permet à la CTOS de programmer une nouvelle désinfection professionnelle des locaux et à l’ARS de suivre les derniers cas contacts. La CTOS prévoit de rouvrir la cuisine centrale le lundi 25 janvier 2021.

La CTOS s’excuse pour ce désagrément auprès des parents et rappelle que sa décision est motivée par la seule volonté de protéger la santé des enfants et du personnel.