Transport : Reprise des rotations maritimes entre Saint-Martin et Anguilla à compter du lundi 10 janvier 2022

La Préfecture des Iles du Nord, la Collectivité de Saint-Martin et l’Administration portuaire de Saint-Martin sont heureux d’annoncer la reprise du service quotidien de ferry entre le terminal Marigot Ferry et le port de Blowing Point.

• Le service reprendra le lundi 10 janvier 2022 et l’horaire est le suivant :

• Départ de Blowing Point Port – Anguilla :

– 8:45am

– 11:45am

– 3:45pm

• Departure from Marigot Port – Saint-Martin :

– 9:30am

– 12:30am

– 4:30 pm.

Veuillez noter que les protocoles sanitaires obligatoires en vigueur sont les suivants :

– Seules les personnes entièrement vaccinées sont autorisées.

– La preuve du statut vaccinal doit être présentée à l’agent de réservation.

– Proposez des preuves du résultat négatif du test COVID-19 effectué pas plus de 2 jours avant leur date d’arrivée.

– Les masques doivent être portés dans tous les ports et sur le bateau et la distanciation sociale si possible.

La Préfecture des Iles du Nord, la Collectivité de Saint-Martin et l’Administration portuaire de Saint-Martin tiennent à exprimer leur gratitude au gouvernement d’Anguilla et à l’Autorité des ports aériens et maritimes d’Anguille, ainsi qu’aux propriétaires de ferry et exploitants et les parties prenantes relatives pour leur patience et leur compréhension alors que nous continuons pour atténuer la pandémie de coronavirus.

Les autorités souhaitent encourager tous les mécènes à faire preuve de prudence et à pratiquer les protocoles de sécurité établis concernant le port du masque, le lavage fréquent des mains et la distanciation sociale dans les efforts visant à garder Saint-Martin le plus sûr possible.