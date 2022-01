PARC D’ATTRACTIONS : Parc Pirates, émotions garanties

Il aura fallu plus de deux ans à Thierry Corsi pour enfin réaliser son projet d’ouvrir un parc d’attractions sur l’île de Saint Martin, et ce ne sont pas les nombreuses embûches qui ont arrêté ce grand enfant, bien décidé à fournir à la jeunesse saint martinoise une structure de jeux qui était, jusqu’ici, absente du panel des activités extérieures.

Faute de trouver un terrain suffisamment grand, Thierry a dû revoir ses ambitions à la baisse mais l’actuel Parc Pirates, qui a récemment ouvert derrière le McDonald’s de Marigot, n’en démérite pas pour autant, bien au contraire. Il suffit d’apercevoir les premiers manèges pour que la magie opère. Financé par Initiative Saint Martin à hauteur de 25.000€, la Caisse d’Épargne avec 50.000€ et Thierry lui-même avec ses propres économies, le parc s’étend sur 500m2 offrant aux enfants la possibilité de s’essayer aux trampolines professionnels dont les plus doués feront montre de bien belles pirouettes. Un parc d’attractions ne serait pas un vrai parc sans le carrousel clin d’œil au monde de Disney, dont les couleurs et les personnages émerveillent les gamins pendant que les adultes se perdent dans leurs propres souvenirs d’enfance. La féérie ne s’arrête pas là et les attractions se succèdent avec le légendaire château gonflable de 80m2 et bien évidemment, le bateau de pirate dont les sensations déclenchent de la part des enfants autant de cris que de rires. Le thème du parc se voulait évident, les histoires de pirates ont toujours fasciné petits et grands, et on en compte son lot dans les Antilles. Également présent sur le site du Parc Pirates, le Food Truck « La Taverne » pour redonner de l’énergie à tout ce petit monde, avec les crêpes, gaufres et barbes à papa. Une machine à glaces viendra s’ajouter aux douceurs déjà proposées dès que la puissance électrique le permettra. Pour terminer la visite de ce parc ludique et unique, le cabanon en bois qui a été pensé pour organiser les plus jolies fêtes d’anniversaire. Preuve en est, le nombre de demandes croissantes qui tiendra l’équipe du Parc Pirates occupée dans les prochaines semaines. _Vx

• Horaires :

Tous les jours de 16h à 20h

Ouverture le mercredi à 14h, le samedi à 10h

Nocturnes jusqu’à 22h les vendredis et samedis

• Prix :

2,5€ / 3$ par tour de manège

4€ / 5$ pour le trampoline

• Infos : 0690 22 02 10