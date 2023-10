TRANSPORT MARITIME : La compagnie CMA-CGM vise le carbone zéro pour 2050

La Compagnie Maritime d’Affrètement – Compagnie Générale Maritime (CMA-CGM) était représentée par sa directrice régionale, Liliane Hohl, lors du Petit Déjeuner de l’Entrepreneur début octobre. Préoccupations des entrepreneurs, dépendance au fret maritime, précisions techniques, les échanges ont été riches.

La CMA-CGM est un armateur de porte-conteneurs français dont le siège mondial est situé à Marseille. Son offre globale de transport intègre le transport maritime, la manutention portuaire et la logistique terrestre. Le territoire de Saint-Martin est particulièrement dépendant du fret maritime pour l’alimentaire de métropole. Fabrice Passera, directeur de Cadisco et vice-président de la FipCom, pointait le monopole de la compagnie avec une augmentation des coûts d’un container 40 pieds de 700€. Ce montant était depuis 2015 compensé par la prime vie chère de 750€, mais celle-ci risque de disparaître d’ici fin 2023. Liliane Hohl a tenu à rappeler les efforts de la compagnie souvent blâmée à chaque pic d’inflation dont le gel des tarifs du maritime depuis 2021 et les obligations de CMA-CGM à répondre aux normes relatives à la nouvelle loi du Conseil de l’Union Européenne concernant la décarbonation du secteur maritime. En effet, à partir du 1er janvier 2024, les navires émettant des gaz à effet de serre supérieurs à la norme fixée dans les eaux européennes feront l’objet de sanctions et de charges supplémentaires qui auront un impact sur le coût du transport. La CMA-CGM avait anticipé cette législation climatique en lançant, il y a 5 ans, la production de navires fonctionnant au gaz naturel liquéfié et répondant aux cahiers des charges de l’Europe. Aujourd’hui, 500 navires en propre sont déjà en fonctionnement et des solutions sont en cours de réflexion pour réduire les émissions de gaz polluants avec, par exemple, l’ajout de biométhanol.

Initiative saluée par le gouvernement. Depuis ce changement vert, la compagnie a réduit ses émissions de CO2 de 50%. L’objectif est de baisser encore de 20% d’ici 2030, de 40% en 2024 et d’atteindre un carbone zéro à l’horizon 2050. Les nouveaux navires CMA-CGM livrés en 2025 seront également plus conséquents avec une capacité de 7700 containers de 20 pieds, contre 2200 actuellement en escale à Sint Maarten et 3900 sur la ligne Le Havre/Pointe-à-Pitre. Petite ombre au tableau pleine de conséquences pour les produits frais, avec cette nouvelle flotte, la compagnie maritime a pour projet de rajouter une escale à Pointe-à-Pitre sur la ligne Le Havre/Sint Maarten (9 jours actuellement), ce qui occasionnera deux jours supplémentaires de rotation. Liliane Hohl a cependant rassuré les entrepreneurs de la présence d’un videur en place pour ramener le cargo à SXM. _Vx

58 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter