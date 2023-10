ASSOCIATION : Joli retour du Festival des Oiseaux Migrateurs

Samedi dernier, l’association Les Fruits de mer accueillait le grand public dans son musée à ciel ouvert de Quartier d’Orléans pour une nouvelle édition du festival dédié aux oiseaux migrateurs. Jeux, observation, distribution de livres, les petits et les grands ont été ravis.

Manifestation publique et gratuite, le Festival des Oiseaux Migrateurs faisait son grand retour ce samedi 14 octobre 2023 avec cette particularité de se tenir au sein de l’Amuseum Naturalis, à The Old House. La dernière édition du festival date de 2019 et se déroulait à Friar’s Bay, avec toute la logistique qu’impliquent le déplacement du matériel et l’organisation des activités. Pour cette année 2023, Jenn Yerkes et Mark Yokoyama ont préféré miser sur moins d’activités, en privilégiant l’observation et l’autonomie des visiteurs. Munis de fiches signalétiques d’espèces aviaires pour jouer au bingo de l’ornithologue détective et de listes de la chasse au trésor sur l’habitat, les visiteurs s’en sont donnés à cœur joie, arpentant les sentiers de la colline et alentours à la recherche d’un nid, d’une trace d’animal ou encore d’une feuille avec des bords pointus. En mettant en avant l’importance d’observer la nature, de prendre le temps d’écouter les bruits et d’être attentif à ce qui se passe autour, l’association Les Fruits de Mer réussit une nouvelle fois le pari de sensibiliser avec intelligence la population à l’environnement et à la préservation de la biodiversité. Ce nouveau Festival des Oiseaux Migrateurs était aussi l’occasion pour l’équipe associative de lancer deux nouveaux livres : Soualiga Birds et Oiseaux Autour de Moi. Chacun des ouvrages est le dernier livre de coloriage de deux séries populaires sur la nature locale et les oiseaux de Saint-Martin, dont certains migrent annuellement sur le territoire. Grâce aux subventions, les Fruits de Mer ont publié 15.000 livres afin de les distribuer dans les écoles. Cette année, chaque enfant scolarisé dans une école publique en partie française recevra un livre gratuit mettant en lumière la faune et la flore de Saint-Martin. C’est avec une grande joie que Jenn Yerkes et Mark Yokoyama ont annoncé la nouvelle lors du Festival des Oiseaux Migrateurs. Plus productifs que jamais, les deux représentants des Fruits de Mer organisent une nouvelle distribution gratuite de livres samedi prochain. Plus de détails dans notre édition de ce vendredi. _Vx

Infos : http://lesfruitsdemer.com

