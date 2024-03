TRANSPORT : La nouvelle gare maritime de Marigot enfin ouverte

Tant attendue de tous, l’inauguration de la gare maritime de Marigot qui s’est tenue samedi dernier aura gagné en symbolique avec la présence de Patrice Vergriete, Ministre délégué chargé des Transports, en visite officielle à Saint-Martin.

Le projet de réhabilitation et transformation de la Gare Maritime de Marigot, détruite par le passage de l’ouragan Irma en 2017, en pôle d’échanges multimodal fut possible grâce au fonds européen de développement régional à hauteur de 1.498.251€ (100% FEDER). Les élus, la population saint-martinoise et les usagers attendaient depuis 3 ans l’inauguration de l’infrastructure flambant neuve. Samedi dernier, Arnel Daniel, président du Conseil d’Administration et de l’Établissement Portuaire de Saint-Martin, a ouvert les discours en partageant son « immense joie et profonde gratitude » d’inaugurer la gare maritime de Marigot, « noyau essentiel et symbole de résilience et de renaissance après Irma ». L’évènement est, pour ce dernier, la marque d’une nouvelle ère et de prospérité pour la gare maritime qui ouvrait officiellement ses portes ce lundi 25 mars 2024. Louis Mussington, président de la Collectivité, a salué la présence de Patrice Vergriete, Ministre délégué chargé des Transports : « Cela donne un cachet spécial et solennel à cette cérémonie dont l’importance est indéniable, vous nous faites l’honneur de présider l’inauguration de la toute nouvelle gare maritime de Marigot, qui héberge des lignes régulières fiables et constantes entre Saint-Martin, Anguille et Saint-Barthélemy ». Avec plus de 100.000 passagers ayant transité par la gare maritime en 2022, la nouvelle infrastructure va permettre l’amélioration du transport de passagers vers les territoires voisins tout en desservant le trafic des navires de croisière qui mouillent dans la baie de Marigot. Particulièrement touché de participer à l’évènement, le Ministre délégué chargé des transports a rappelé l’attachement du président de la République, Emmanuel Macron, au territoire de Saint-Martin : « Petit à petit, la vie reprend ses droits, la gare maritime est un large symbole, de la résilience de ce territoire et des habitants ». En voyant flotter le drapeau européen, Patrice Vergriete ajouta : « Sans ce financement important, nous n’aurions pas pu le faire aussi vite. Si Saint-Martin est assez loin géographiquement de l’Europe, elle est bien présente ». Impressionné par le dynamisme exceptionnel du territoire et de ses élus, l’ancien maire de Dunkerque s’est vu présenter tous les projets en cours de la Collectivité, dont le développement portuaire, aéroportuaire et la reprise d’Air Antilles, qu’il juge très importante pour le désenclavement des prix des billets d’avion : « Depuis que je suis aux Antilles, tout le monde me parle de ça, la concurrence va faire baisser les prix et l’État sera à vos côtés pour que ça se passe au mieux ». Après la coupure du ruban symbolique, les officiels ont procédé à la visite de la nouvelle gare maritime qui propose entre autres deux guichets ticketing (SBH, Anguilla), trois accès au quai et 7 box pour les locations diverses. _Vx

3 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter