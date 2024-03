SÉCURITÉ : Tout savoir sur les chiffres de la délinquance en 2023

En présence du vice-procureur de la République, Yann Burnichon, du capitaine de gendarmerie, François Deneufgermain et du 4ème vice-président de la Collectivité, Michel Petit (en charge de la délégation Solidarité et Familles, ndlr), le préfet délégué des Iles du Nord, Vincent Berton a dévoilé les chiffres de la délinquance pour 2023 lors d’une conférence de presse organisée mercredi dernier en préfecture.

Comme chaque année, le représentant de l’Etat a présenté à la presse le bilan de la délinquance de l’année 2023. Voici les principaux chiffres à retenir.

Concernant les atteintes volontaires à l’intégrité physique des personnes, «elles sont en augmentation de 14,5% par rapport à 2022, soit 1043 faits recensés par les forces de l’ordre contre 911 en 2022», souligne le préfet. Dans cette catégorie, on distingue les violences physiques crapuleuses (braquage, vol d’argent, etc), celles-ci sont stables avec 117 faits en 2023 contre 113 en 2022. En revanche, les violences physiques non crapuleuses ont bondi de 23, 1% (639 en 2023 contre 519 en 2022). « Les violences intrafamiliales sont un sujet majeur à Saint-Martin comme à Saint-Barthélemy », précise Vincent Berton. « Cet indicateur est très élevé. Il peut s’expliquer aussi par la libération de la parole des victimes. Davantage de personnes franchissent le pas aujourd’hui et n’hésitent pas à déposer plainte ». De son côté, Yann Burnichon, le vice-procureur précisait que « la priorité du parquet était de traiter au plus vite ces violences pour mieux protéger les victimes et prévenir ainsi la réitération de nouveaux faits ». A noter que les violences sexuelles sont également en augmentation de 23,5 % avec 63 faits recensés en 2023 contre 51 en 2022. Enfin, pour ce qui est des chantages et menaces, les chiffres sont sensiblement identiques : 224 en 2023 contre 228 en 2022.

Concernant les escroqueries et infractions assimilées, celles-ci ont augmenté de 47,2 % l’année passée, passant de 123 faits constatés en 2022 à 181 faits en 2023. Pour ce qui est des infractions à la législation sur les stupéfiants, on relève aussi une augmentation des faits constatés : 146 en 2023 contre 127 en 2022. « Nous devons lutter sans relâche contre le trafic de stupéfiants, intervenir sur tous les points de deal », ont souligné tour à tour le représentant de l’Etat, de la Collectivité, de la Justice et de la Gendarmerie.

Les atteintes aux biens sont en revanche en diminution. Sur l’année 2023, 1307 faits ont été recensés par les gendarmes contre 1367 en 2022. Les vols sans violence sont de 1072 en 2023 contre 1150 en 2022. Les vols de voitures à moteur sont également en baisse : 599 en 2023 contre 728 en 2022. Les vols avec armes (armes à feu, blanches ou par destination) sont aussi en recul de 16,7 % avec 70 faits en 2023 contre 84 en 2022. « Cela s’explique par l’arrestation de plusieurs individus auteurs de nombreux vols à main armée (VAMA) », précise le capitaine Deneufgermain.

On constate par contre une légère augmentation des cambriolages passant de 120 faits en 2022 à 133 en 2023 de même pour les vols sans violence contre des personnes (vols d’opportunité) : 270 en 2023 contre 234 en 2022. Pour ce qui est des vols avec violences, les chiffres sont quasiment identiques d’une année pour l’autre : 109 en 2023 et 108 en 2022.

A noter une nette augmentation des vols violents sans arme et les destructions et dégradations, respectivement de + 62, 5 % (24 faits en 2022 à 39 en 2023) et + 15, 6 % (109 faits en 2022 à 126 en 2023).

Dans le cadre de la lutte contre la délinquance, le taux de résolution des enquêtes par la gendarmerie est de 48,37 % contre 48,63 % en 2022. Des chiffres pratiquement à l’équilibre malgré l’augmentation de la délinquance globale. Ce taux de résolution concerne les AVIP, atteintes aux biens, à la tranquillité publique et la grande criminalité.

Sécurité routière : des chiffres alarmants

Il ne faut pas se voiler la face, le bilan des accidents survenus en 2023 sur le territoire a de quoi interpeller. En effet, on déplore 31 accidents corporels avec 7 tués (3 en véhicules légers, 3 en deux-roues et un piéton), et 34 blessés, contre 22 accidents corporels, 4 tués et 20 blessés en 2022. A noter que 42% des accidents mortels en 2023 sont liés aux deux-roues alors que c’était 100 % en 2022. 8% des infractions relevées sont en lien avec l’alcool ou les stupéfiants.

Au total, ce sont 2253 infractions qui ont été relevées en 2023 contre 1418 en 2022 (+60%).

Enfin, pour compléter ces chiffres, il faut savoir que les gendarmes ont effectué 5547 interventions en 2023, contre 4989 en 2022 (+558), soit une moyenne de 15 interventions par jour sur l’année.

6041 heures ont été consacrées à la lutte contre l’insécurité routière par les forces de l’ordre, soit +12 % par rapport à 2022.

Environ 5000 dépistages alcoolémie et 400 dépistages pour les stupéfiants ont engendré une hausse des résultats positifs à hauteur de 22% et 52 %._AF

