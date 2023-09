TRANSPORT AÉRIEN / Reprise d’Air Antilles : la décision du tribunal prévue le 29 septembre

Le jeudi 21 septembre dernier, trois des six offres de reprise de la compagnie Air Antilles / Air Guyane (société CAIRE) ont été présentées devant le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre lors d’une audience à huit clos en chambre du conseil. La proposition de reprise partielle de la Collectivité de Saint-Martin et du groupe EDEIS figure dans le duo final.

Pour rappel, après s’être déclarée en situation de cessation de paiements, par jugement du Tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 2 août 2023, la société Caire (Compagnie Aérienne Inter Régionale Express) qui exploite Air Antilles et Air Guyane a été placée en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 2 octobre 2023. Le dépôt des offres de reprise était quant à lui fixé au 1er septembre 2023. Le 5 septembre dernier, la Collectivité de Saint-Martin et le groupe EDEIS annonçaient s’être portés candidats pour une reprise partielle de la compagnie aérienne. Cette proposition, déposée au tribunal de commerce avant la date butoir, concerne des avions de la flotte et la sauvegarde d’environ 120 emplois sur les 218 de la zone Antilles. L’offre de reprise porte exclusivement sur l’activité d’Air Antilles afin de pérenniser l’activité grâce, notamment au savoir-faire de la société CIPIM (maison-mère du groupe EDEIS) dans le domaine aérien. Lors du Conseil Territorial exceptionnel du mercredi 20 septembre 2023 qui portait uniquement sur la création d’une société d’économie mixte (SEM) dans le domaine aérien, la mesure fut adoptée avec 13 voix pour. La SEM, baptisée New Air Antilles et constituée pour une durée de 99 ans, permettra à la COM de se doter d’un outil d’intervention économique dans le domaine et piloter de façon optimale la desserte de son territoire. Avec un capital social de 2.000.000€ (1,2M€ COM / 800.000€ CIPIM), les actions de New Air Antilles, dont le siège social sera à Saint-Martin et son comité de direction en Guadeloupe, sont détenues à 60% par la Collectivité, qui se réserve le droit de céder 9% de ses parts à d’autres COM désireuses d’investir, et à 40% par la société CIPIM (EDEIS). À l’issue de l’examen du tribunal de commerce, l’offre de la COM/EDEIS, soutenue par les administrateurs, le liquidateur, le CSE et le procureur de la République, a été retenue, ainsi que la proposition de reprise globale du groupe CAFOM, même si cette dernière n’a reçu que des avis négatifs. L’offre de Guyane Fly fut quant à elle écartée. Le jugement a été mis en délibéré au 29 septembre 2023. _Vx

