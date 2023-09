ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Lancement du processus ESS à Saint-Martin

Ce mercredi 20 septembre 2023, Alain Richardson, 1er vice-président de la Collectivité, signait une convention de partenariat avec Ben Amar Zeghadi, délégué national d’ESS-France-Outremer, pour déployer l’écosystème sur notre territoire.

Le concept d’économie sociale et solidaire (ESS) désigne un ensemble d’entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d’utilité sociale. En France, l’ESS représente plus de 200.000 établissements employeurs et plus de 3 millions de salariés. En Guadeloupe où le poids de l’ESS est légèrement supérieur, 9,7% des salariés relèvent de l’ESS, soit 12.125 personnes réparties dans 1.230 établissements. À Saint-Martin, seule une centaine d’associations (sur les 1.774 en activité), quelques banques, compagnies d’assurance et mutuelles s’inscrivent dans cette démarche solidaire. En partant de ce constat, le Conseil Territorial a adopté le 22 juin dernier le principe d’un projet de développement, de promotion et d’animation de l’écosystème ESS sur le territoire pour un budget maximal de 649.971€ répartis sur trois années. Lors de la conférence de presse qui s’est tenue en présence des élus territoriaux, Bernadette Davis, Michel Petit, Raphaël Sanchez, d’Ida Zin Ka Ieu, présidente du Conseil Économique Social et Culture (CESC) et des socio-professionnels, Alain Richardson a présenté l’écosystème ESS en précisant : « À travers ce projet, nous allons bien au-delà d’une simple vision de l’économie insulaire. Nous portons une vision globale de la société saint-martinoise, en tenant compte de toutes ses composantes, en préservant l’humain, la proximité, avant même la notion de profit. Cela grâce au principe de réinvestissement des bénéfices et d’une gouvernance partenariale ». La convention signée jusqu’en mai 2026 entre la COM et ESS-France-Outremer tourne autour de quatre axes d’actions : la création d’une Chambre Territoriale de l’Économie Sociale et Solidaire (CTESS) à Saint-Martin (en novembre prochain), la mise en place d’un dispositif de soutien technique et financier à destination des entreprises de l’ESS de Saint-Martin (CAP-ESSor), un appui à la structuration et à la reconnaissance d’un Pôle Territorial de Coopération Économique (PTCE) et une assistance pour le développement de l’ESS pour faire de Saint-Martin une plateforme incontournable au service du progrès économique et social et de la réussite de tous les Saint-Martinois en associant toutes les forces vives du territoire. _Vx

