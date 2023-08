Air Caraïbes : l’appel à la grève des salariés prolongé jusqu’au 20 août

Le conflit social continue chez Air Caraïbes. L’appel à la grève des salariés de la compagnie aérienne a été prolongé jusqu’au dimanche 20 août. En cause, de grosses disparités de traitement entre les populations à l’intérieur de l’entreprise, selon le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial de Force Ouvrière (SNPNC-FO).

Le syndicat majoritaire SNPNC-FO affirme dans un communiqué n’avoir « reçu à ce jour aucune réponse satisfaisante à (ses) revendications concernant les conditions de travail et de rémunération ». Il prolonge donc jusqu’au 20 août l’appel à cesser le travail initié le vendredi 11 août. La direction de la compagnie a confirmé la poursuite de la grève, sans préciser si des vols seraient affectés. Le SNPNC-FO n’avait pas accepté les propositions de la direction à l’issue des négociations annuelles obligatoires (NAO), contrairement à l’autre syndicat, la CGT Martinique. « Il est vrai que le dialogue est depuis resté ouvert, mais nous regrettons que celui-ci soit stérile et qu’aucune proposition concrète à nos revendications prioritaires ne nous ait été apportée », indique le SNPNC-FO. Ce dernier, qui est l’une des deux organisations représentatives des personnels navigants commerciaux (PNC), décrit « de grosses disparités de traitement entre les populations à l’intérieur de l’entreprise ». Elle dénonce également le refus de la direction de consulter l’ensemble des salariés par voie référendaire pour trancher. Air Caraïbes exploite une flotte de six long-courriers A350 et trois A330 et dessert depuis Paris, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Haïti, la République dominicaine, Les Bahamas (San Salvador) et le Mexique. Les lignes régionales antillaises desservies par trois ATR-72 de la compagnie ne sont pas concernées par le mouvement de grève, seuls les vols transatlantiques le sont. _Vx

