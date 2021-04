Tradition : “1er avril oblige, quelle est votre meilleure blague ? »

« J’adore faire des blagues depuis toujours, ça a commencé quand j’étais enfant, on en faisait avec mon père à ma mère, on préparait notre coup bien en avance comme si c’était une mission alors maintenant quand je dois piéger quelqu’un, je ne laisse aucune place au hasard, tout est minutieusement pensé. Chaque année pour le premier avril, je choisis quelqu’un de ma famille, cette année ce sera mon fils. Je vais remplacer son dentifrice par de la mayonnaise ! Il va me détester mais on va bien rigoler ! » Chris

« Hahaha oh je m’en souviens tellement bien que j’en ris encore. Mon père venait de recevoir sa nouvelle voiture, et il la bichonnait tous les jours. Avec ma sœur, on le taquinait toujours à propos de ça en lui disant qu’il aimait plus sa voiture que nous alors on a attendu le premier avril pour lui faire une blague. Quand notre père est parti se coucher la veille, on est sortis dans la rue et on a recouvert la voiture de cellophane. On a tourné autour en déroulant rouleau après rouleau jusqu’à ce qu’elle soit complètement entourée de film transparent. Je ne sais plus combien on a utilisé de rouleaux mais c’était beaucoup ! Quand il l’a découvert le lendemain, il a pleuré de rire… et il l’a laissée comme ça jusqu’au lendemain. » Isaac

« Je n’ai jamais fait de blague à personne mais par contre, moi je me fais toujours avoir. L’année dernière, ma tante était à la maison pendant le confinement et elle adore faire des blagues, tout le temps et à tout le monde, personne n’est épargné. Le premier avril, c’est un peu sa journée préférée, je m’en souviens comme si c’était hier parce que pendant le petit déjeuner, ma mère s’est amusée à nous dire de nous méfier de notre tante. Elle a commencé fort quand on a tous recraché notre verre d’eau vu qu’elle avait versé du sel dans la bouteille. Mon vélo était recouvert de post-it et quand j’ai voulu aller dormir, il y avait plein de bonbons sous ma couette ! » Imani

