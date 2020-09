Appel à manifester aujourd’hui à 7h30 pour la levée des contrôles aux frontières

Un appel à la mobilisation des deux côtés de l’île a été lancé hier, après que l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la préfecture aient annoncé lors d’une conférence de presse commune lundi dernier que les contrôles à la frontière seraient maintenus jusqu’au 1er octobre prochain. Le rendez-vous est fixé ce matin à 7h30 au rond-point de Bellevue en partie française et au rond-point de Causeway Bridge (Cole Bay) côté hollandais.

«Nous aimerions que chaque homme, chaque femme et enfant de Saint-Martin viennent pour montrer au monde entier ce que l’Unité de cette île signifie. Nous ne pouvons pas et ne permettrons pas que cet unique endroit que nous appelons maison et ses habitants soient après 300 ans divisés par qui que ce soit. Nous espérons voir Daniel Gibbs et Silveria Jacobs, les leaders de cette île, avec tous les élus et tous ceux qui ont fait de SXM leur maison de chaque côté de l’île », est-il écrit dans le message.