Tournoi de belote du Lions Club Oualichi ce vendredi 31 mars

Le traditionnel tournoi de belote annuel du Lions Club Oualichi fait son grand retour ce vendredi 31 mars à 19h dans la grande salle de la cantine de la Cité Scolaire Robert Weinum à la Savane.

Cet évènement incontournable ne s’adresse pas uniquement aux amoureux de la belote et aux joueurs invétérés mais à toute personne ayant envie de soutenir le Lions Club Oualichi en les aidant à financer ses actions de soutien envers la communauté saint-martinoise. Le grand tournoi de belote annuel représente une source importante des moyens financiers de la structure, c’est donc l’occasion de les soutenir tout en partageant un moment chaleureux et amusant. La direction de la cité scolaire Robert Weinum est la première à prêter main-forte au club en leur mettant gracieusement à disposition la cantine de l’établissement pour organiser le tant attendu tournoi qui aura lieu le vendredi 31 mars à 19h. Une participation de 20 euros par personne sera demandée à l’entrée pour tenter sa chance lors du tournoi de ce célèbre jeu de cartes créé en France en 1914 ou d’assister au spectacle. De nombreux lots seront à gagner pour les plus chanceux. Lors de la soirée, une petite restauration locale et variée sera proposée au public : soupe traditionnelle, tartes, snacking et rafraichissements. Les inscriptions sont ouvertes (voir infos). Encore une belle compétition en perspective !_Vx

Réservations via Whatsapp : 06 90 73 89 59 ou 06 90 77 85 26

