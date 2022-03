Les secteurs où la Team Gibbs a le plus mobilisé

La Team Gibbs est arrivée en deuxième position à l’issue du 1er tour avec 24,7 % des suffrages exprimés ou 2 074 voix. Elle a récolté plus de 100 voix dans 10 bureaux sur 19.

Elle a réalisé ses meilleurs scores en termes de voix dans le bureau 8 de la cité scolaire (bureau où il y a le plus votants), elle a récolté 184 voix, soit 26,7 % des suffrages exprimés dans ce bureau. Ce sont dans les bureaux 10 et 17 couvrant Anse Marcel, Cul de Sac et Mont Vernon, que la Team a le plus mobilisé les électeurs (46,8 % et 45 %, des suffrages exprimés).

Dans le bureau 1 en centre-ville de Marigot, elle récolte le plus de voix (114 et 41 % des suffrages exprimés). Dans ces quatre bureaux, la Team Gibbs a recueilli 31,8 % de ses suffrages, soit 660 voix dont pratiquement la moitié dans les bureaux 10 et 17.

A l’inverse ce sont dans les bureaux 13 et 19 couvrant une partie de Quartier d’Orléans et Oyster Pond que la Team a le moins mobilisé (13,7 % des suffrages exprimés-126 voix).

Par rapport à 2017, la Team Gibbs accuse un retard de quelque 2 000 voix sur son résultat du premier tour. C’est dans les bureau 6 (Sandy Ground-Baie Nettlé- Terres Basses) et 11 (Grand Case) qu’elle enregistre les plus gros retards (-190 et – 166 suffrages).

Dans aucun bureau de vote, la liste a enregistré un meilleur résultat qu’il y a cinq ans. (soualigapost.com)

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui