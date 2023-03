FORMATION : Neuf jeunes marins-pêcheurs saint-martinois diplômés

Lancée le 28 novembre 2022, la formation « Certificat d’Aptitude au Commandement Petite Pêche » est arrivée à son terme. Ce vendredi 24 mars 2023, les neuf marins-pêcheurs ont reçu leur diplôme, saluant leur réussite aux examens avec des notes entre 14/20 et 20/20.

Projet porté avec brio par Fabiola Rioual dans le cadre du Pacte Ultramarin d’Investissement dans les Compétences, la formation « Certificat d’Aptitude au Commandement Petite Pêche » (CACPP), dont le budget total s’élève à 115.368€ (Fonds Social Européen 98.063€ et Collectivité 17.305€), s’est déroulée en deux temps : du 28 novembre au 22 décembre 2022 à Koolitus Formation à Concordia avec un module transversal et une remise à niveau spécifique, et du 9 janvier au 7 février 2023 pour les modules spécifiques du CACPP et l’examen final qui ont eu lieu en Martinique, à l’École de Formation Professionnelle Maritime et Aquacole (EFPMA). Les neuf nouveaux diplômés peuvent désormais effectuer leur enrôlement, afin de finaliser leur projet.

Durant cette période et jusqu’à leur installation, ils seront accompagnés par les services de la Collectivité et de l’État. En présence de l’équipe organisatrice, des formateurs, de leurs parents, ainsi que des officiels, Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord, Alain Richardson, 1er vice-président de la Collectivité, Dominique Louisy, 3ème vice-présidente et Martine Beldor en charge de la formation professionnelle, les neuf jeunes ont été félicités et applaudis pour leur détermination et leur travail sérieux : Malcom Hunt, major de sa promotion avec des notes allant de 14 à 20/20 et petit-fils de marins- pêcheurs, Charles Jovanny, Jaheny Begarin, Alexandre Page, petit-fils de marin pêcheur, Kevin Bryan, membre de l’association des marins pêcheurs traditionnels de Quartier d’Orléans et anglophone débutant en français, Loyd Bryan, Brent Brooks, anglophone débutant en français, Hugo Hamel et enfin, Marie Page, première femme marin-pêcheur de Saint-Martin, fille de Garry Page, marin- pêcheur. Le diplôme du CACPP et l’ensemble des autres certifications (CRO, médical 2, etc) ont été délivrés par la préfecture de Martinique, où se situe le centre d’examen. Les diplômés ont profité de la remise des certificats pour remercier vivement Fabiola Rioual, cheffe de projet et directrice adjointe de la direction de l’emploi et de la formation à la collectivité, qui fut un énorme soutien lors de leur parcours de formation mise en place en partenariat avec l’Union Européenne, Pôle Emploi, CCISM, Direction de la mer, DEETS et le syndicat des marins-pêcheurs de Saint-Martin. Lors de la cérémonie, deux femmes ont été mises à l’honneur : Maggy Gumbs de la Mission Locale, pour ses anciennes fonctions à la CCISM en tant que directrice, et Mirella Meraut, présidente de l’association maritime Foyalaise des marins pêcheurs de Fort-de-France, chevalier de l’ordre du mérite maritime qui a reçu la médaille d’honneur de la Collectivité. Encore un grand bravo aux nouveaux diplômés ! _Vx

