TOURISME : Staycation a permis d’injecter plus de 1 M€ dans l’économie locale

Afin de soutenir l’économie locale, l’office de tourisme de Saint-Martin a lancé en juin dernier l’opération Staycation.

L’office de tourisme avait dégagé un budget de 500 000 euros. Il s’était fixé comme objectif de distribuer 2 000 bons de 100 euros chacun à dépenser dans les hôtels, 5 000 bons de 30 € dans les restaurants, 5 000 bons de 30 € dans des activités. De plus la Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) avait souhaité participer à l’opération en abondant à hauteur de 15 000 euros, soit 1 500 bons de 10 € à dépenser dans les magasins. Au total 515 000 euros en bons d’achats étaient disponibles. Ils étaient à dépenser chez les professionnels qui avaient demandé à être partenaires, soit 12 hôtels, 19 restaurants, 12 activités et 19 magasins.

Aux termes des deux mois qu’a duré Staycation, 4 844 personnes (dont 95 % résidentes de l’île) en ont bénéficié. Un peu plus des deux-tiers du budget ont été dépensés, soit 347 610 euros, selon le bilan présenté jeudi matin, par Aïda Weinum et Bhanicia Bryan, respectivement directrice de l’office de tourisme et chargée de mission au sein de la CCISM.

La présidente de l’office, Valérie Damaseau, se dit «satisfaite» de cette première édition ; quant à la CCISM, elle qualifie de «correcte mais timide» la participation du nombre de commerçants.

Staycation a permis d’injecter dans l’économie locale pratiquement deux fois plus que les 347 610 euros versés par l’OT et la CCISM. En effet, les clients bénéficiaires des bons ont généré 679 816 euros de recettes supplémentaires chez les 62 entreprises partenaires. Grâce à l’opération, le chiffre d’affaires total réalisé est de 1,027 million d’euros. (soualigapost.com)