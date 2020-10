Les recettes fiscales ont davantage baissé côté français que côté hollandais

Les pertes de recettes fiscales sur le premier semestre 2020 sont moins importantes côté hollandais que côté français : la COM a enregistré une baisse de 19 % de ses recettes (-9,3 millions d’euros) et le gouvernement de Sint Maarten de 11 % (-9,77 M$ ou 8,21 M€*).

Au premier trimestre, les recettes avaient davantage progressé côté français (+18 % contre + 10 %) mais au deuxième trimestre, elles ont davantage chuté (-45 % contre -32 %).

Le manque à gagner au premier trimestre est de 4,26 M$ (3,57 M€) et de 14 M$ (11,79 M€) au second trimestre pour le gouvernement hollandais. Il est de 3,66 M€ et 13 M€ pour la Collectivité de Saint-Martin.

