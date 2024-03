Comité de suivi des fonds européens à Saint-Martin : tout ce qu’il faut savoir

Ce comité annuel plurifonds, coprésidé par le Préfet, Vincent Berton et le Président de la Collectivité, Louis Mussington, s’est réuni les 18 et 19 mars derniers en présence d’une délégation de la Commission européenne menée par Jordy Torrebadella Aguila, chef d’unité adjoint de la DG REGIO et de représentants des services du Ministère du travail (DGEFP), du ministère des Outre-mer (DGOM), et du secrétaire général pour les affaires régionales représentant le Préfet de région Guadeloupe Yves Dareau, a permis de s’assurer de la bonne exécution des programmes européens sur le territoire.

La journée du lundi 18 mars était dédiée aux réunions techniques et visites de projets financés ou cofinancés par les fonds européens. Mardi 19 mars s’est tenue la séance plénière en présence de l’ensemble des membres du comité de suivi des fonds européens à Saint-Martin. Étaient notamment présents le Député de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, Frantz Gumbs, le 4ème Vice-Président de la Collectivité, Michel Petit, la conseillère territoriale et membre du conseil exécutif, Martine Beldor, la Présidente de la Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, Angèle Dormoy. Les travaux ont porté sur les états d’avancement des quatre fonds européens gérés ou instruits sur le territoire pour les deux programmations en cours : 2014-2020 et 2021-2027.

Programmation 2014-2020 :

• Fonds européen de développement régional (FEDER) 2014-2020 : 73 717 044 €

• Fonds social européen (FSE) 2014-2020 : 16 596 204 €

• Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) 2014-2020 :3 700 000 €

• Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) Leader 2014 – 2022 : 2 950 000 €

Programmation 2021-2027 :

Fonds européen de développement régional (FEDER) 2021-2027 :

Le programme comporte 4 priorités :

Priorité 1 : « Développer une économie régionale innovante et compétitive par la création d’un environnement propice au développement de la recherche sur la biodiversité caribéenne, la consolidation du tissu entrepreneurial local et le soutien à l’innovation sur le territoire » : Enveloppe de 17,98 M€

Priorité 2 : « Promouvoir un territoire régional vert via une gestion économe et plus efficiente des ressources favorisant l’économie circulaire et les énergies propres, la prévention et la gestion des risques naturels ainsi que la restauration, protection et la valorisation de la biodiversité » : enveloppe de 21,42 M€.

Priorité 3 : « Assurer la montée en gamme et le développement d’infrastructures de transport compétitives afin de réduire les contraintes liées à l’ultra périphérie » : enveloppe de 7,6 M€.

Priorité 4 : « Doter le territoire d’infrastructures modernes pour une société inclusive » : enveloppe de 11,8 M€.

Ce programme représente donc une enveloppe totale de 58,8 M€ pour Saint-Martin sur la période 2021-2027.

Fonds social européen (FSE+) 2021-2027 :

Le programme comporte 7 priorités :

Priorité 1 : « Favoriser l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale des personnes les plus éloignées du marché du travail et des plus vulnérables/ou des exclus » dotée d’une enveloppe de 4,2M€

Priorité 2 : « Renforcer l’emploi des jeunes et la réussite éducative » dotée d’une enveloppe de 4,27 M€ ;

Priorité 3 : « Améliorer les compétences et les systèmes d’éducation, de formation professionnelle et d’orientation pour mieux anticiper et accompagner les mutations économiques » dotée d’une enveloppe de 8,35 M€

Priorité 4 : « Promouvoir un marché du travail inclusif et un environnement de travail adapté et sain » dotée d’une enveloppe 0,75M€

Priorité 5 : « Aide matérielle aux plus démunis » dotée d’une enveloppe de 0,5M€

Priorité 6 : « Favoriser l’innovation sociale et l’essaimage de dispositifs innovants » dotée d’une enveloppe dotée de 0,3M€

Priorité 7 : « Réponse aux défis spécifiques des régions ultrapériphériques » dotée d’une enveloppe de 2,47 M€

Ce programme représente donc une enveloppe totale de 20,85 M€ sur la période 2021-2027.

Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 2023-2027 : 2 050 000 €.

Pour le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA) 2021- 2027 : 3 108 000 €

