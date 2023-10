TOURISME : Opérations commerciales sur le marché nord-américain pour l’Office de tourisme de Saint-Martin

Au mois de septembre dernier, l’Office de Tourisme a concentré ses efforts sur le premier marché émetteur pour la destination Saint-Martin, lors de deux événements se tenant respectivement à Chicago et Minneapolis.

Les efforts constants de commercialisation et de communication sur le marché nord-américain sont essentiels pour garantir la régularité des réservations. En amont de la saison 2023/2024, Saint-Martin a assuré sa visibilité sur deux événements majeurs.

Première étape les 13 et 14 septembre à Chicago avec l’association Suburban Travel. La destination Saint-Martin était représentée par Cyndi Miller Aird, représentante des ventes sur le marché US pour l’Office de Tourisme.

Près de 140 conseillers en voyage issus de Chicago et sa périphérie ont répondu présents sur les deux journées : le 13 septembre au Gaelic Park, événement sponsorisé par Saint-Martin, Aruba et St Kitts ; le 14 septembre pour un dîner de présentation au restaurant Eddie Merlot’s Lincolnshire, co-organisé par Saint-Martin, Aruba, St Kitts et la compagnie Star Clippers.

À la pointe de l’industrie du voyage

C’est le rendez-vous annuel des conseillers en voyage les plus performants de Delta Vacations, et l’un des événements commerciaux incontournables sur le marché nord-américain : Delta Vacations University est l’événement éducatif de l’industrie du voyage, offrant un aperçu complet des tendances les plus innovantes du secteur. Les exposants ont la possibilité de présenter leurs produits et services à un public de professionnels des secteurs commercial, industriel et académique.

Du 28 au 30 septembre, Cyndi Miller Aird, ainsi que Deborah Traussi, représentante des ventes au Grand Case Beach Club, ont assuré la visibilité de Saint-Martin au Minneapolis Convention Center.

Le salon a rassemblé pas moins de 700 conseillers en voyage et 75 fournisseurs des destinations Delta Vacations aux Etats-Unis, au Mexique et dans les Caraïbes.

