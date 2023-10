MICRO-TROTTOIR : Selon vous, le coût de la vie à Saint-Martin a-t-il augmenté ?

Dalith

« Force est de reconnaître que tous les prix ont augmenté à Saint-Martin, comme partout ailleurs ! Parmi tous les types de biens, les aliments sont ceux dont le prix de détail a le plus augmenté. Les produits de base comme les œufs, la farine, les pâtes, le sucre, et le lait ont connu une forte hausse. La viande est également devenue de plus en plus chère. Même le litre d’essence qui n’était pas élevé à une certaine époque a fortement augmenté aujourd’hui. Personnellement, je fais plus attention à mon budget face à l’inflation. On n’a pas le choix ! »

Marie-Pierre

« Il faut bien se rendre à l’évidence, le coût de la vie a fortement augmenté. La vie devient de plus en plus difficile pour de nombreuses personnes. Ce n’est pas facile de gérer cette situation au quotidien. Le coût de la vie a surtout augmenté avec une inflation des prix de l’alimentaire. On le ressent tous lorsque l’on va faire ses courses au supermarché ! Dans un autre registre, pour une personne âgée vivant seule, certains aménagements de l’habitation sont nécessaires pour éviter des accidents. Comme par exemple le remplacement d’une baignoire par la pose d’une douche à l’italienne facile d’accès, spécialement adaptée aux besoins de la personne âgée. Encore faut-il avoir le budget… »

Aline

« Oh que oui ! Les fins de mois sont de plus en plus difficiles à gérer. Ce n’est pas compliqué, tout a augmenté, à commencer par les produits alimentaires. Sincèrement, je fais attention à ne pas dépasser mon budget. Ma petite-fille travaille à mi-temps et gagne 600 dollars par mois. Comment voulez-vous qu’elle s’en sorte toute seule. Heureusement, elle partage sa vie avec son petit ami. Ils ont déjà un loyer s’élevant à 1000 dollars ! De mon côté, j’essaie de faire de mon mieux. Je prends les choses comme elles viennent. Surtout à mon âge. Le prix de la baguette de pain à moins d’un franc est bien loin ! » _AF

