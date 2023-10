SOCIÉTÉ : Retour sur le Petit Déjeuner des Entrepreneurs

Le 7 octobre dernier, le Mouvement des Entreprises de France Saint-Martin (MEDEF) organisait la 7ème édition du Petit Déjeuner de l’Entrepreneur en présence d’officiels et de chefs d’entreprise afin d’échanger sur les problématiques d’économie locale et d’identifier les besoins du secteur.

Pour cette nouvelle édition, la salle du Lycée Professionnel Danielly Jeffry était comble, la préparation du buffet et le service étaient assurés par les élèves de la section hôtellerie – restauration. À la table des officiels, Michel Vogel, président de la Fédération Inter Professionnelle de la Collectivité de St Martin, Louis Mussington, président de la COM, le préfet Vincent Berton, Dominique Démocrite Louisy, 3ème VP de la COM, Fabien Sésé, secrétaire général de la préfecture, et Eve Riboud, directrice générale de Dauphin Telecom. Comme à l’accoutumée, Sandrine Jabouley Delahaye assurait parfaitement le rôle de modératrice. À noter, la présence du directeur régional d’Air Caraïbes, Eric Michel, de la directrice régionale de CMA-CGM, Liliane Hohl et du directeur de l’IEDOM Guadeloupe SXM SBH, Thierry Beltrand, dont les interventions seront détaillées dans nos futures éditions.

En visio-conférence, Laurent Renouf, délégué général FEDOM, a alerté l’assemblée sur le rapport de l’inspection générale des finances concernant entre autres le délai moyen pour l’obtention d’un agrément de défiscalisation de 275 jours pour SXM contre 122 jours en Guadeloupe et 149 jours en outre-mer. Lors de son discours, Louis Mussington invitait à poursuivre le développement du territoire : « c’est nécessaire de continuer à multiplier les efforts pour mettre les énergies ensemble afin de tirer SXM vers le haut ». À l’heure où de nombreuses entreprises sont toujours en difficulté, l’homme politique reste optimiste : « Des lendemains meilleurs nous attendent tous ». Preuve en est avec la décision du Tribunal de Commerce concernant la reprise partielle d’Air Antilles par le duo COM/EDEIS : « Certains pensent que c’est une aventure sans lendemain. Avec les bonnes dispositions et les bons techniciens qualifiés, nous pouvons garantir la rentabilité de cette entreprise » ajoutait-il. Au vu de l’augmentation de la dépense publique et la baisse de 10% des demandeurs d’emploi, Vincent Berton appelle aussi à l’optimisme : « C’est justifié sur le plan économique ». Le préfet, qui a salué l’audace de la COM dans la reprise d’Air Antilles, annonçait la création d’un club des entreprises, suivi et financé par l’État, afin de valoriser et labelliser leur travail en termes d’engagements citoyens et faciliter les démarches administratives au travers d’un guichet unique. Sur les points d’inquiétude, notons la recrudescence de la délinquance juvénile, l’inflation et les changements climatiques. _Vx

