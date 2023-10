SANTÉ : Et si on parlait de l’accompagnement à la fin de vie ?

Une délégation de l’Espace de Réflexion Éthique de Guadeloupe et des Îles du Nord (EREGIN) organise ce vendredi 13 octobre dans la salle Opale de la CCISM un débat avec la population en lien avec la fin de vie et toutes les interrogations que cela suscite.

Choisir de mourir quand on est atteint d’une maladie incurable, la question fait débat en France. En attendant que le cadre légal évolue, certains malades font le choix de partir mourir à l’étranger quand d’autres le font en France en toute illégalité. En préparation depuis des mois, le projet de loi sur la fin de vie a été remis récemment au Président de la République par Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé.

L’instauration d’un droit à l’aide active à mourir en France est réclamé par des associations de patients qui souhaitent pouvoir choisir librement des conditions de leur propre fin de vie. Dans la cadre de la campagne nationale sur l’accompagnement à la fin de vie déployée en février dernier, EREGIN, créé en janvier 2015 et dont le rôle est de susciter et de coordonner des initiatives en matière d’éthique dans les domaines des sciences de la vie et de la santé, propose ce temps d’échanges avec le soutien du Conseil Territorial de Santé des Îles du Nord et de l’Agence Régionale de Santé (ARS). Une première session se tiendra la jeudi 12 octobre sur l’île sœur, à Saint-Barthélemy, dans la salle du Conseil de la Collectivité, à 17h. La délégation se rendra sur notre territoire le lendemain, vendredi 13 octobre, en invitant le plus grand nombre à participer à la manifestation de 17h, ouverte à tout public. Des interventions de professionnels de santé seront prévues pour échanger sur le questionnement éthique dans les pratiques professionnelles des soignants, sur le rapport à la mort dans notre société antillaise, sur l’éthique de la responsabilité, sur les soins palliatifs et la qualité de vie du patient en fin de vie. Au programme également, la projection d’extraits d’un documentaire « Fin de partie » (End Game) de Rob Epstein et Jeffrey Friedman et un débat sous forme de questions-réponses sur le thème « Tous concernés. Faire respecter sa volonté, c’est l’avoir exprimée ». L’accompagnement à la fin de vie s’axe autour de trois cheminements : expliquer (directives anticipées, soins palliatifs), comprendre (arrêt des traitements, sédation profonde et continue) et échanger (accompagnement, personne de confiance). La séance de 11h est réservée aux professionnels de santé. La population saint-martinoise est conviée à participer à la session de 17h à la CCISM, l’entrée est gratuite. L’évènement se clôturera autour d’une collation et de rafraichissements. _Vx

Infos : www.parlons-fin-de-vie.fr

8 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter