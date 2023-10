SINT MAARTEN : Un nouveau service de pompage des eaux usées dans le lagon de Simpson Bay

La fondation Environmental Protection in the Caribbean (EPIC) Sint Maarten et The Business Point s’efforcent de rétablir le service de bateau de pompage des eaux usées dans et autour du lagon de Simpson Bay grâce au soutien et aux dons de partenaires commerciaux tels que Island Global Yachting (IGY).

« Sans le don par IGY d’un espace de quai pour le bateau de pompage Slurpy, le rétablissement du service ne serait pas possible », a déclaré Natalia Collier, directrice du programme. « Slurpy » sera bientôt en mesure de fournir à nouveau le seul service d’évacuation des eaux usées pour les navires sur l’île, après avoir été hors service depuis l’ouragan Irma en 2017. La fondation s’est appuyée sur des subventions, des dons et des contributions en nature pour couvrir les coûts de réparation et ainsi que les dépenses de fonctionnement telles que l’assurance et les licences.

Ce n’est pas la première fois que la marina Isle de Sol d’IGY s’associe à EPIC, puisque son yacht-club Isle de Sol a été le premier site de Sint Maarten à recevoir l’écolabel Pavillon bleu, dont EPIC était l’opérateur national, ainsi que de multiples projets de reforestation de la mangrove.

Le lagon de Simpson Bay est l’un des plus grands lagons intérieurs des Caraïbes et constitue un habitat crucial pour les mangroves et les herbiers concernant les espèces dépendant des récifs. Malheureusement, la lagune a souffert d’une pollution extrême, notamment d’eaux usées provenant principalement de sources terrestres. En tant que petite organisation, l’EPIC a vu une opportunité de fournir une solution responsable pour les eaux usées maritimes en offrant un service de pompage des eaux usées. De nombreux plaisanciers sont très conscients de la pollution du lagon, comme en témoignent les tapis d’algues et les odeurs nauséabondes, et veulent faire ce qu’ils peuvent pour améliorer la situation. L’EPIC se réjouit de pouvoir à nouveau offrir à la communauté des plaisanciers des options d’élimination des eaux usées appropriées. _AF

